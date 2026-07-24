 Passeresti a Very Mobile? 150 Giga, minuti illimitati e 5G a un prezzo mai visto
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Passeresti a Very Mobile? 150 Giga, minuti illimitati e 5G a un prezzo mai visto

Cambiare operatore oggi conviene.
Passeresti a Very Mobile? 150 Giga, minuti illimitati e 5G a un prezzo mai visto
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Very Mobile rilancia la sua promozione decisamente aggressiva: l’operatore virtuale propone infatti un pacchetto comprensivo di 150 giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al prezzo fisso per sempre di soli 5,99 euro al mese.

Attiva l’offerta

La promozione è accessibile a chiunque decida di attivare un nuovo numero di telefono oppure decida di passare a Very Mobile mantenendo il proprio da operatori come Iliad, PosteMobile e altri gestori virtuali.

In ogni caso, scoprirai la filosofia della compagnia che mette al centro la totale trasparenza e l’azzeramento delle brutte sorprese in bolletta: non sono previsti consumi imprevisti una volta esauriti i giga e perfino l’eventuale cambio di opzione tariffaria in futuro non comporta alcun costo aggiuntivo.

Passare a Very Mobile è veloce e flessibile: è possibile ordinare la SIM direttamente online ricevendola a casa con spedizione gratuita, oppure completare l’acquisto e l’attivazione di persona all’interno di una rete capillare che conta oltre 3.000 negozi fisici in tutta Italia.

Per quanto riguarda le prestazioni, questo operatore garantisce una copertura fino al 99,7% della popolazione italiana. La navigazione si avvale della tecnologia 5G, garantendo una velocità fino a 30 Mbps che risulta ampiamente sufficiente per guardare contenuti in streaming ad alta definizione, ascoltare musica, navigare sui social e lavorare in mobilità senza rallentamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 lug 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
24 lug 2026
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