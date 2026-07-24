Passeresti a Very Mobile? 150 Giga, minuti illimitati e 5G a un prezzo mai visto

Very Mobile rilancia la sua promozione decisamente aggressiva: l’operatore virtuale propone infatti un pacchetto comprensivo di 150 giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al prezzo fisso per sempre di soli 5,99 euro al mese.

La promozione è accessibile a chiunque decida di attivare un nuovo numero di telefono oppure decida di passare a Very Mobile mantenendo il proprio da operatori come Iliad, PosteMobile e altri gestori virtuali.

In ogni caso, scoprirai la filosofia della compagnia che mette al centro la totale trasparenza e l’azzeramento delle brutte sorprese in bolletta: non sono previsti consumi imprevisti una volta esauriti i giga e perfino l’eventuale cambio di opzione tariffaria in futuro non comporta alcun costo aggiuntivo.

Passare a Very Mobile è veloce e flessibile: è possibile ordinare la SIM direttamente online ricevendola a casa con spedizione gratuita, oppure completare l’acquisto e l’attivazione di persona all’interno di una rete capillare che conta oltre 3.000 negozi fisici in tutta Italia.

Per quanto riguarda le prestazioni, questo operatore garantisce una copertura fino al 99,7% della popolazione italiana. La navigazione si avvale della tecnologia 5G, garantendo una velocità fino a 30 Mbps che risulta ampiamente sufficiente per guardare contenuti in streaming ad alta definizione, ascoltare musica, navigare sui social e lavorare in mobilità senza rallentamenti.