La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori

La nuova offerta Iliad strizza l’occhio a coloro che viaggiano spesso e hanno bisogno di avere a disposizione una connessione internet ovunque si trovino, che si tratti di lavoro o semplice necessità personale. Un problema che una volta si risolveva acquistando SIM locali, poi affidandosi a reti WiFi pubbliche e adesso è in tendenza l’utilizzo di eSIM con piani dedicati per i paesi verso i quali si viaggia. Iliad sorprende tutti con Top 30 Mondo: un piano tariffario da ben 300 giga al mese che ne riserva 30 extra per il roaming in oltre 110 paesi in tutto il mondo.

Un dettaglio che fa davvero la differenza perché potrai atterrare in più di 110 paesi utilizzando la tua SIM o eSIM Iliad senza preoccuparti del roaming o di costi extra perché sarà già tutto incluso nel tuo piano tariffario fino a 30 GB. Ti basterà accendere il telefono e sarai subito pronto per connetterti sui social, avvisare a casa, chiamare un Uber e molto altro ancora, senza neanche pensare all’acquisto di altre eSIM o addirittura a SIM locali.

Un pacchetto che si fa ben valere anche sul suolo nazionale con ben 300 giga in 5G, minuti illimitati verso i numeri fissi in Italia e tantissime destinazioni estere così come i numeri di cellulare di Stati Uniti e Canada.

Iliad Top 30 Mondo è disponibile a soli 12,99 euro al mese, per sempre, senza rimodulazioni o rincari futuri.