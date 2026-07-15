 La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori
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La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori

Con la nuova Iliad Top 30 Mondo avrai 30GB extra validi in più di 110 paesi extra Unione Europea.
La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori
Telecomunicazioni 5g
Con la nuova Iliad Top 30 Mondo avrai 30GB extra validi in più di 110 paesi extra Unione Europea.
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La nuova offerta Iliad strizza l’occhio a coloro che viaggiano spesso e hanno bisogno di avere a disposizione una connessione internet ovunque si trovino, che si tratti di lavoro o semplice necessità personale. Un problema che una volta si risolveva acquistando SIM locali, poi affidandosi a reti WiFi pubbliche e adesso è in tendenza l’utilizzo di eSIM con piani dedicati per i paesi verso i quali si viaggia. Iliad sorprende tutti con Top 30 Mondo: un piano tariffario da ben 300 giga al mese che ne riserva 30 extra per il roaming in oltre 110 paesi in tutto il mondo.

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Un dettaglio che fa davvero la differenza perché potrai atterrare in più di 110 paesi utilizzando la tua SIM o eSIM Iliad senza preoccuparti del roaming o di costi extra perché sarà già tutto incluso nel tuo piano tariffario fino a 30 GB. Ti basterà accendere il telefono e sarai subito pronto per connetterti sui social, avvisare a casa, chiamare un Uber e molto altro ancora, senza neanche pensare all’acquisto di altre eSIM o addirittura a SIM locali.

Un pacchetto che si fa ben valere anche sul suolo nazionale con ben 300 giga in 5G, minuti illimitati verso i numeri fissi in Italia e tantissime destinazioni estere così come i numeri di cellulare di Stati Uniti e Canada.

Iliad Top 30 Mondo è disponibile a soli 12,99 euro al mese, per sempre, senza rimodulazioni o rincari futuri.

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Pubblicato il 15 lug 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 lug 2026
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