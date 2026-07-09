Passa a Very con 200 GB in 5G, prezzo fisso per sempre e 1 mese gratis. ecco l'offerta

Con Very Mobile è possibile accedere a un’offerta 5G molto interessante con 200 GB in 4G e 5G (Full Speed) con un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La promo in questione è disponibile per clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, come PosteMobile e CoopVoce. Per un periodo di tempo limitato, l’offerta include 1 mese omaggio per tutti i nuovi clienti. Per sfruttare la promo basta visitare il sito di Very Mobile, accessibile qui di sotto.

Perché scegliere l’offerta di Very Mobile

Con la promo di Very Mobile è possibile ottenere:

minuti illimitati

200 SMS ogni mese

200 GB in 4G e 5G Full Speed ogni mese

10,5 GB otre a minuti illimitati e 200 SMS al mese in roaming in UE

Il costo è di 6,99 euro al mese, con attivazione di 0,99 euro e con un mese in omaggio.

La promozione in questione è valida con portabilità da operatori selezionati. Ecco l’elenco completo:

Ecco l’elenco in formato testo lineare, separato da virgole:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Dimensione, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Si tratta di una soluzione molto interessante che garantisce tanti Giga a un prezzo fisso per sempre, nessun vincolo e nessun costo nascosto, per una tariffa ricca di contenuti e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, anche considerando la possibilità di sfruttare il 5G Full Speed (Very Mobile usa la rete WINDTRE).

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Tramite il sito web dell’operatore è possibile accedere a diverse altre promo, con la possibilità anche di ottenere Giga illimitati in 5G per chi ha bisogno di una tariffa di questo itpo.