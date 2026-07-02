 Problemi con Fastweb, Vodafone e ho il 2 luglio (update)
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Problemi con Fastweb, Vodafone e ho il 2 luglio (update)

Problemi in corso con le reti di Vodafone, Fastweb e ho: le segnalazioni del down e tutti gli aggiornamenti pubblicati in tempo reale.
Problemi con Fastweb, Vodafone e ho il 2 luglio (update)
Telecomunicazioni
Problemi in corso con le reti di Vodafone, Fastweb e ho: le segnalazioni del down e tutti gli aggiornamenti pubblicati in tempo reale.
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Ci sono problemi con le reti Vodafone, Fastweb e ho (l’operatore virtuale utilizza il network di Vodafone). Prendiamo come riferimento le segnalazioniche centinaia di utenti stanno inviando in questi minuti al portale Downdetector. Seguiremo l’evolversi della situazione e pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Il della rete Vodafone del 2 luglio 2026 fotografato dalle segnalazioni inviate a Downdetector

Il down delle reti Fastweb, Vodafone e ho

Come si può notare dal grafico qui sopra (riferito a Vodafone, ma per Fastweb e ho sono pressoché identici), i malfunzionamenti hanno avuto inizio intorno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Poco dopo si è registrato il picco dei feedback. Abbiamo contattato l’ufficio stampa degli operatori per saperne di più, inseriremo qui l’eventuale risposta.

Aggiornamento (2 luglio 2026, 16:54)

Fortunatamente, il numero dei feedback sembra già essere in diminuzione. Potrebbe essersi trattato di un problema circoscritto a una determinata zona oppure di lieve entità, magari causato da un sovraccarico momentaneo della rete. Continueremo a monitorare la situazione.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 2 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 lug 2026
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