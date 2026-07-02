Problemi con Fastweb, Vodafone e ho il 2 luglio (update)

Ci sono problemi con le reti Vodafone, Fastweb e ho (l’operatore virtuale utilizza il network di Vodafone). Prendiamo come riferimento le segnalazioniche centinaia di utenti stanno inviando in questi minuti al portale Downdetector. Seguiremo l’evolversi della situazione e pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Il down delle reti Fastweb, Vodafone e ho

Come si può notare dal grafico qui sopra (riferito a Vodafone, ma per Fastweb e ho sono pressoché identici), i malfunzionamenti hanno avuto inizio intorno alle ore 16:00 di oggi, giovedì 2 luglio 2026. Poco dopo si è registrato il picco dei feedback. Abbiamo contattato l’ufficio stampa degli operatori per saperne di più, inseriremo qui l’eventuale risposta.

Aggiornamento (2 luglio 2026, 16:54)

Fortunatamente, il numero dei feedback sembra già essere in diminuzione. Potrebbe essersi trattato di un problema circoscritto a una determinata zona oppure di lieve entità, magari causato da un sovraccarico momentaneo della rete. Continueremo a monitorare la situazione.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.