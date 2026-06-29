 Viaggia dove vuoi all'estero con dati illimitati grazie alle eSIM Airalo
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Viaggia dove vuoi all'estero con dati illimitati grazie alle eSIM Airalo

Grazie alle eSIM Airalo puoi viaggiare dove vuoi all'estero con dati illimitati spendendo pochissimo e dicendo addio al costoso roaming.
Viaggia dove vuoi all'estero con dati illimitati grazie alle eSIM Airalo
Telecomunicazioni
Grazie alle eSIM Airalo puoi viaggiare dove vuoi all'estero con dati illimitati spendendo pochissimo e dicendo addio al costoso roaming.
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Le eSIM Airalo sono la soluzione perfetta per te che viaggi all’estero e non vuoi essere vittima del costo eccessivo del roaming. Ottieni dati illimitati a un prezzo decisamente conveniente e contenuto per oltre 200 destinazione oppure seleziona un piano Regionale o Globale per avere maggiore libertà di spostamento senza mai perdere la connessione e senza dover acquistare più piani.

Scegli la tua destinazione

Il procedimento di acquisto e installazione è semplice e veloce. Tu scegli la destinazione e il piano che preferisci, anche dati illimitati. Una volta acquistato il piano ideale installa la eSIM sul tuo smartphone e il piano dati si attiverà una volta arrivato a destinazione con il tuo smartphone. Grazie all’app Airalo potrai gestire tutto in maniera intuitiva e dedicata, senza limiti né problemi. Tutto è chiaro e trasparente.

Oltre 200 destinazioni disponibili con le eSIM Airalo

Il piano Paesi offre più di 200 destinazioni tra cui scegliere la tua prossima eSIM Airalo, tutto a un prezzo incredibilmente conveniente.

  • Afghanistan a partire da 5.00 €
  • Albania a partire da 4.00 €
  • Algeria a partire da 4.00 €
  • Andorra a partire da 4.00 €
  • Anguilla a partire da 6.50 €
  • Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
  • Arabia Saudita a partire da 4.00 €
  • Argentina a partire da 4.50 €
  • Armenia a partire da 5.50 €
  • Aruba a partire da 8.00 €
  • Australia a partire da 4.00 €
  • Austria a partire da 4.00 €
  • Azerbaigian a partire da 5.50 €
  • Azzorre a partire da 4.50 €
  • Bahamas a partire da 8.50 €
  • Bahrein a partire da 4.00 €
  • Bangladesh a partire da 4.00 €
  • Barbados a partire da 7.50 €
  • Belgio a partire da 4.00 €
  • Belize a partire da 8.00 €
  • Benin a partire da 8.00 €
  • Bermuda a partire da 6.50 €
  • Bhutan a partire da 5.00 €
  • Bielorussia a partire da 8.50 €
  • Bolivia a partire da 7.00 €
  • Bonaire a partire da 7.50 €
  • Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
  • Botswana a partire da 8.00 €
  • Brasile a partire da 4.00 €
  • Brunei a partire da 6.50 €
  • Bulgaria a partire da 4.00 €
  • Burkina Faso a partire da 6.50 €
  • Cambogia a partire da 4.00 €
  • Camerun a partire da 5.00 €
  • Canada a partire da 6.50 €
  • Capo Verde a partire da 8.00 €
  • Ciad a partire da 5.50 €
  • Cile a partire da 4.50 €
  • Cina a partire da 4.00 €
  • Cipro a partire da 4.00 €
  • Cipro del Nord a partire da 4.00 €
  • Città del Vaticano a partire da 4.00 €
  • Colombia a partire da 4.00 €
  • Corea del Sud a partire da 4.00 €
  • Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
  • Costa Rica a partire da 7.00 €
  • Croazia a partire da 4.00 €
  • Curaçao a partire da 7.50 €
  • Danimarca a partire da 4.00 €
  • Dominica a partire da 7.50 €
  • Ecuador a partire da 5.50 €
  • Egitto a partire da 5.00 €
  • El Salvador a partire da 5.50 €
  • Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
  • Estonia a partire da 4.00 €
  • Eswatini a partire da 7.50 €
  • Etiopia a partire da 11.00 €
  • Fiji a partire da 7.00 €
  • Filippine a partire da 4.00 €
  • Finlandia a partire da 4.00 €
  • Francia a partire da 4.00 €
  • Gabon a partire da 5.50 €
  • Gambia a partire da 8.50 €
  • Georgia a partire da 4.00 €
  • Germania a partire da 4.00 €
  • Ghana a partire da 4.00 €
  • Giamaica a partire da 7.50 €
  • Giappone a partire da 4.00 €
  • Gibilterra a partire da 4.00 €
  • Giordania a partire da 4.00 €
  • Grecia a partire da 4.00 €
  • Grenada a partire da 7.50 €
  • Groenlandia a partire da 6.50 €
  • Guadalupa a partire da 4.00 €
  • Guam a partire da 7.50 €
  • Guatemala a partire da 5.50 €
  • Guinea a partire da 8.50 €
  • Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
  • Guyana a partire da 6.50 €
  • Guyana francese a partire da 4.00 €
  • Haiti a partire da 7.50 €
  • Honduras a partire da 4.00 €
  • Hong Kong a partire da 4.00 €
  • India a partire da 4.00 €
  • Indonesia a partire da 4.00 €
  • Iraq a partire da 4.00 €
  • Irlanda a partire da 4.00 €
  • Islanda a partire da 4.00 €
  • Isola di Man a partire da 4.00 €
  • Isole Canarie a partire da 4.00 €
  • Isole Cayman a partire da 7.00 €
  • Isole Faroe a partire da 4.00 €
  • Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
  • Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
  • Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
  • Israele a partire da 4.00 €
  • Italia a partire da 4.00 €
  • Jersey a partire da 4.00 €
  • Kazakistan a partire da 4.00 €
  • Kenya a partire da 7.50 €
  • Kirghizistan a partire da 5.50 €
  • Kuwait a partire da 4.00 €
  • La Riunione a partire da 4.00 €
  • Laos a partire da 5.50 €
  • Lesotho a partire da 8.00 €
  • Lettonia a partire da 4.00 €
  • Libano a partire da 17.00 €
  • Liberia a partire da 5.50 €
  • Liechtenstein a partire da 4.00 €
  • Lituania a partire da 4.00 €
  • Lussemburgo a partire da 4.00 €
  • Macao a partire da 4.00 €
  • Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
  • Madagascar a partire da 6.50 €
  • Madera a partire da 4.00 €
  • Malawi a partire da 7.50 €
  • Malaysia a partire da 4.00 €
  • Maldive a partire da 35.50 €
  • Mali a partire da 8.00 €
  • Malta a partire da 4.00 €
  • Marie-Galante a partire da 4.00 €
  • Marocco a partire da 6.00 €
  • Martinica a partire da 4.00 €
  • Mauritius a partire da 5.50 €
  • Mayotte a partire da 4.00 €
  • Messico a partire da 4.00 €
  • Moldavia a partire da 4.00 €
  • Mongolia a partire da 4.00 €
  • Montenegro a partire da 4.00 €
  • Montserrat a partire da 7.50 €
  • Mozambico a partire da 6.50 €
  • Namibia a partire da 8.50 €
  • Nauru a partire da 8.50 €
  • Nepal a partire da 4.50 €
  • Nicaragua a partire da 5.50 €
  • Niger a partire da 7.50 €
  • Nigeria a partire da 7.00 €
  • Norvegia a partire da 4.00 €
  • Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
  • Oman a partire da 4.00 €
  • Paesi Bassi a partire da 4.00 €
  • Pakistan a partire da 4.00 €
  • Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
  • Panama a partire da 7.00 €
  • Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
  • Paraguay a partire da 6.00 €
  • Perù a partire da 4.00 €
  • Polonia a partire da 4.00 €
  • Porto Rico a partire da 4.00 €
  • Portogallo a partire da 4.00 €
  • Qatar a partire da 4.00 €
  • Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
  • Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
  • Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
  • Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
  • Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
  • Romania a partire da 4.00 €
  • Ruanda a partire da 6.50 €
  • Saba a partire da 7.50 €
  • Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
  • Saint Lucia a partire da 7.50 €
  • Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
  • Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
  • Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
  • Samoa a partire da 5.50 €
  • Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
  • Scozia a partire da 4.00 €
  • Senegal a partire da 5.50 €
  • Serbia a partire da 4.00 €
  • Seychelles a partire da 7.50 €
  • Sierra Leone a partire da 8.00 €
  • Singapore a partire da 4.00 €
  • Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
  • Slovacchia a partire da 4.00 €
  • Slovenia a partire da 4.00 €
  • Spagna a partire da 4.00 €
  • Sri Lanka a partire da 4.00 €
  • Stati Uniti a partire da 4.00 €
  • Sudafrica a partire da 4.00 €
  • Suriname a partire da 6.00 €
  • Svezia a partire da 4.00 €
  • Svizzera a partire da 4.00 €
  • Tagikistan a partire da 7.00 €
  • Taiwan a partire da 4.00 €
  • Tanzania a partire da 4.00 €
  • Thailandia a partire da 4.00 €
  • Timor Est a partire da 6.00 €
  • Togo a partire da 8.50 €
  • Tonga a partire da 4.50 €
  • Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
  • Tunisia a partire da 4.00 €
  • Turchia a partire da 4.00 €
  • Ucraina a partire da 4.00 €
  • Uganda a partire da 6.50 €
  • Ungheria a partire da 4.00 €
  • Uruguay a partire da 6.50 €
  • Uzbekistan a partire da 4.00 €
  • Vanuatu a partire da 6.50 €
  • Venezuela a partire da 7.00 €
  • Vietnam a partire da 4.00 €
  • Zambia a partire da 7.00 €
  • Zimbabwe a partire da 17.00 €
Scegli la tua destinazione

Scegli il piano Regionale o Globale

Se devi spostarti molto sarà più pratico attivare un piano Regionale o Globale.

  • Africa a partire da 17.00 €
  • America Latina a partire da 6.50 €
  • Asia a partire da 4.00 €
  • Europa a partire da 4.50 €
  • Isole dei Caraibi a partire da 7.50 €
  • Medio Oriente e Nord Africa a partire da 6.00 €
  • Nord America a partire da 6.00 €
  • Oceania a partire da 4.00 €
  • Safari africano a partire da 5.50 €
  • Unione Europea e Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Global a 8.00 €
Scegli la tua destinazione

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Pubblicato il 29 giu 2026

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Pubblicato il
29 giu 2026
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