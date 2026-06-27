Iliad senza vincoli: prezzo fisso per sempre su mobile e fibra, ecco l'offerta

Cambiare gestore telefonico spaventa sempre un po’: pratiche complicate, costi che lievitano dopo pochi mesi, vincoli contrattuali. Con Iliad il discorso è diverso, e la nuova proposta commerciale lo dimostra bene. La tariffa TOP 250 PLUS, disponibile per un periodo limitato, dona 250GB di traffico dati in 5G, chiamate e messaggi senza limiti, il tutto per 9,99 euro al mese, prezzo che resta fisso nel tempo.

A questo si può abbinare ILIADBOX, la fibra ottica di Iliad completa di router Wi-Fi 7, scendendo da 26,99 a 22,99 euro al mese, sempre senza scadenza promozionale: il prezzo non aumenta dopo i primi mesi.

Perché conviene muoversi ora

La finestra per attivare entrambe le offerte a queste cifre è limitata nel tempo, quindi chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo. Tre punti rendono la proposta di Iliad diversa da molte alternative sul mercato:

Prezzo congelato : quello che paghi al momento dell’attivazione resta lo stesso negli anni, senza rimodulazioni a sorpresa.

: quello che paghi al momento dell’attivazione resta lo stesso negli anni, senza rimodulazioni a sorpresa. Nessun vincolo : si può lasciare l’operatore quando si vuole, senza penali o costi di disattivazione.

: si può lasciare l’operatore quando si vuole, senza penali o costi di disattivazione. Trasparenza totale: la cifra indicata nell’offerta è quella che effettivamente si paga ogni mese, senza voci aggiuntive in bolletta.

Oltre alle due offerte principali, Iliad ha introdotto un programma pensato per chi vuole estendere i vantaggi a familiari e conviventi: iliadclub. Il funzionamento è semplice:

Fino a 5 SIM collegate : chi crea il club può invitare fino a 4 altre persone. Il programma si attiva non appena la seconda SIM accetta l’invito

: chi crea il club può invitare fino a 4 altre persone. Il programma si attiva non appena la seconda SIM accetta l’invito Più giga per tutti, in automatico : le soglie di traffico dati aumentano in base al costo della tariffa di ciascuno. Chi paga fino a 9,99€ al mese ottiene 500GB; con un piano da 11,99€ si arriva a 600GB; con 12,99€ si sale a 650GB

: le soglie di traffico dati aumentano in base al costo della tariffa di ciascuno. Chi paga fino a 9,99€ al mese ottiene 500GB; con un piano da 11,99€ si arriva a 600GB; con 12,99€ si sale a 650GB Pagamento centralizzato: le SIM del gruppo vengono addebitate sullo stesso metodo di pagamento usato da chi ha attivato la fibra

Un modo per trasformare un singolo abbonamento in un vantaggio condiviso, senza complicare la fatturazione né richiedere passaggi macchinosi per attivarlo. Passa ad iliad.