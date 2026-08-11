 Attiva un piano Saily eSIM 10GB e ottieni 1 mese di NordVPN in regalo
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Attiva un piano Saily eSIM 10GB e ottieni 1 mese di NordVPN in regalo

Attivando un piano Saily eSIM da 10GB per la tua prossima destinazione all'estero, otterrai 1 mese di NordVPN completamente in regalo.
Attiva un piano Saily eSIM 10GB e ottieni 1 mese di NordVPN in regalo
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Attivando un piano Saily eSIM da 10GB per la tua prossima destinazione all'estero, otterrai 1 mese di NordVPN completamente in regalo.
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Hai in programma un viaggio all’estero? Attiva ora un piano Saily eSIM da almeno 10GB di dati e ottieni 1 mese di NordVPN in regalo. Si tratta di un’ottima promozione per evitare i costi elevati del roaming e mantenere al sicuro il tuo smartphone quando è connesso in viaggio. Scegli adesso la tua prossima destinazione tra le tre opzioni disponibili.

Ottieni NordVPN Gratis con Saily

Saily eSIM destinazione per Paese

Con Saily eSIM puoi scegliere la tua prossima destinazione in base al Paese che visiterai. Attiva adesso il piano da 10GB e ottieni in regalo 1 mese di NordVPN gratis. Hai a disposizione oltre 200 destinazioni disponibili.

  • Afghanistan
  • Africa
  • Albania
  • Algeria
  • America Latina
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Arabia Saudita
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Asia e Oceania
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belgio
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bolivia
  • Bonaire
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Botswana
  • Brasile
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Cambogia
  • Camerun
  • Canada
  • Capo Verde
  • Caraibi
  • Ciad
  • Cile
  • Cina
  • Cipro
  • Colombia
  • Corea del Sud
  • Costa Rica
  • Costa d’Avorio
  • Croazia
  • Curaçao
  • Danimarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • Egitto
  • El Salvador
  • Emirati Arabi Uniti
  • Estonia
  • Europa
  • Fiji
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germania
  • Ghana
  • Giamaica
  • Giappone
  • Gibilterra
  • Giordania
  • Globale
  • Grecia
  • Grenada
  • Groenlandia
  • Guadalupa
  • Guam
  • Guatemala
  • Guernsey
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Guyana francese
  • Haiti
  • Hawaii
  • Honduras
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Iraq
  • Irlanda
  • Islanda
  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Faroe
  • Isole Marianne Settentrionali
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Isole Vergini Britanniche
  • Israele
  • Italia
  • Jersey
  • Kazakistan
  • Kenya
  • Kirghizistan
  • Kosovo
  • Kuwait
  • La Riunione
  • Lesotho
  • Lettonia
  • Liberia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macao
  • Macedonia del Nord
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldive
  • Mali
  • Malta
  • Marocco
  • Martinica
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Medio Oriente e Nord Africa
  • Messico
  • Moldavia
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Mozambico
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Nord America
  • Norvegia
  • Nuova Zelanda
  • Oman
  • Paesi Bassi
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua Nuova Guinea
  • Paraguay
  • Perù
  • Polinesia francese
  • Polonia
  • Porto Rico
  • Portogallo
  • Qatar
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica Centrafricana
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos
  • Repubblica Democratica del Congo
  • Repubblica Dominicana
  • Repubblica del Congo
  • Romania
  • Ruanda
  • Saint Kitts e Nevis
  • Saint Martin
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Saint-Barthélemy
  • Samoa
  • San Marino
  • Santa Lucia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Maarten (territorio olandese)
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Sri Lanka
  • Stati Uniti
  • Sudafrica
  • Sudan
  • Sudan del Sud
  • Suriname
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Tailandia
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Timor Est
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina
  • Uganda
  • Ungheria
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • eSwatini

Piani Regione e Crociera

Saily eSIM offre anche piani dati per Regione e Crociera. Si tratta di un’alternativa interessante se viaggi molto in una stessa regione e vuoi mantenere il tuo smartphone online. Attiva adesso il piano regionale che fa per te da almeno 10GB

  • Africa: Da 13,49 € • 35 paesi
  • America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi
  • Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi
  • Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi
  • Europa: Da 4,49 € • 35 paesi
  • Globale: Da 7,99 € • 121 paesi
  • Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi
  • Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi

Se hai in programma una crociera, rimani online anche durante i giorni di navigazione grazie ai nuovi piani da 14,99 euro con 28 compagnie coperte.

  • Aroya Cruises
  • Azamara
  • Carnival Cruise Line
  • Celebrity Cruises Inc
  • CFC
  • Cordelia Cruises
  • Disney Cruise Line
  • Explora Journeys
  • Exploris
  • Four Seasons Yachts
  • Fred Olsen Cruise Lines
  • Hapag-Lloyd Cruises
  • Holland America Line
  • Japan Grace
  • MSC Cruises
  • Norwegian Cruise Line
  • Oceania Cruises
  • P&O Ferries Ltd
  • Princess Cruises
  • Regent Seven Seas
  • Resorts World Cruises
  • Ritz-Carlton Yacht Collection
  • Royal Caribbean International
  • Seabourn Cruise Line
  • Silversea
  • TUI Cruises
  • Virgin Voyages
  • Windstar Cruises

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 ago 2026
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