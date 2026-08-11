Attiva un piano Saily eSIM 10GB e ottieni 1 mese di NordVPN in regalo

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Saily eSIM destinazione per Paese

Con Saily eSIM puoi scegliere la tua prossima destinazione in base al Paese che visiterai. Attiva adesso il piano da 10GB e ottieni in regalo 1 mese di NordVPN gratis. Hai a disposizione oltre 200 destinazioni disponibili.

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

America Latina

Andorra

Anguilla

Antigua e Barbuda

Antille Olandesi

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Aruba

Asia e Oceania

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Benin

Bermuda

Bolivia

Bonaire

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Camerun

Canada

Capo Verde

Caraibi

Ciad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Corea del Sud

Costa Rica

Costa d’Avorio

Croazia

Curaçao

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Europa

Fiji

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibilterra

Giordania

Globale

Grecia

Grenada

Groenlandia

Guadalupa

Guam

Guatemala

Guernsey

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Guyana francese

Haiti

Hawaii

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iraq

Irlanda

Islanda

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Faroe

Isole Marianne Settentrionali

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini Americane

Isole Vergini Britanniche

Israele

Italia

Jersey

Kazakistan

Kenya

Kirghizistan

Kosovo

Kuwait

La Riunione

Lesotho

Lettonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Macedonia del Nord

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldive

Mali

Malta

Marocco

Martinica

Mauritania

Mauritius

Mayotte

Medio Oriente e Nord Africa

Messico

Moldavia

Monaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Mozambico

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nord America

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polinesia francese

Polonia

Porto Rico

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Centrafricana

Repubblica Democratica Popolare Del Laos

Repubblica Democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Repubblica del Congo

Romania

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Saint Martin

Saint Vincent e Grenadine

Saint-Barthélemy

Samoa

San Marino

Santa Lucia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Sint Maarten (territorio olandese)

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Stati Uniti

Sudafrica

Sudan

Sudan del Sud

Suriname

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Tailandia

Taiwan

Tanzania

Timor Est

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

eSwatini

Piani Regione e Crociera

Saily eSIM offre anche piani dati per Regione e Crociera. Si tratta di un’alternativa interessante se viaggi molto in una stessa regione e vuoi mantenere il tuo smartphone online. Attiva adesso il piano regionale che fa per te da almeno 10GB

Africa: Da 13,49 € • 35 paesi

Da 13,49 € • 35 paesi America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi

Da 6,99 € • 12 paesi Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi

Da 4,49 € • 22 paesi Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi

Da 7,99 € • 29 paesi Europa: Da 4,49 € • 35 paesi

Da 4,49 € • 35 paesi Globale: Da 7,99 € • 121 paesi

Da 7,99 € • 121 paesi Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi

Da 8,99 € • 18 paesi Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi

Se hai in programma una crociera, rimani online anche durante i giorni di navigazione grazie ai nuovi piani da 14,99 euro con 28 compagnie coperte.

Aroya Cruises

Azamara

Carnival Cruise Line

Celebrity Cruises Inc

CFC

Cordelia Cruises

Disney Cruise Line

Explora Journeys

Exploris

Four Seasons Yachts

Fred Olsen Cruise Lines

Hapag-Lloyd Cruises

Holland America Line

Japan Grace

MSC Cruises

Norwegian Cruise Line

Oceania Cruises

P&O Ferries Ltd

Princess Cruises

Regent Seven Seas

Resorts World Cruises

Ritz-Carlton Yacht Collection

Royal Caribbean International

Seabourn Cruise Line

Silversea

TUI Cruises

Virgin Voyages

Windstar Cruises