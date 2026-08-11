150 GB in 5G a 5,99€, con 2 mesi gratis: ecco la promo LycaMobile di agosto 2026

Per una tariffa con tanti Giga in 5G e minuti illimitati a prezzo contenuto è possibile puntare su LycaMobile e sulla promo 5G Portin 599, disponibile con portabilità del numero da qualsiasi operatore. L’offerta costa 5,99 euro al mese e include 150 GB in 5G Full Speed (l’operatore usa ora la rete TIM). Per tutti i nuovi clienti ci sono 2 mesi di rinnovo gratis.

Non ci sono costi di attivazione: la spesa iniziale è di 5,99 euro. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di LycaMobile, qui di sotto. L’attivazione può avvenire anche tramite eSIM. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere l’offerta di LycaMobile

Con 5G Portin 599 di LycaMobile è possibile accedere a una tariffa completa che include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

150 GB in 5G Full Speed per navigare in Italia

per navigare in Italia in roaming in UE, UK, Svizzera, Ucraina e Moldavia è possibile sfruttare minuti e SMS illimitati oltre a 9 GB ogni mese, senza alcun costo aggiuntivo

servizi accessori inclusi e nessun costo extra

La promozione prevede un canone di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita e con 2 mesi gratis per tutti i nuovi clienti che scelgono LycaMobile.

L’offerta in corso è disponibile richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. Non è possibile attivare questa promo con attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Si tratta di una delle promo più interessanti del momento, che abbinano costi contenuti e vantaggi reali per l’utente, con una spesa minima e un bundle completo.

Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire una breve procedura online, accedendo al sito ufficiale dell’operatore tramite il box qui di sotto.

L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo trmaite il sito LycaMobile.