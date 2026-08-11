 150 GB in 5G a 5,99€, con 2 mesi gratis: ecco la promo LycaMobile di agosto 2026
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150 GB in 5G a 5,99€, con 2 mesi gratis: ecco la promo LycaMobile di agosto 2026

Scegliendo LycaMobile è possibile accedere a un'offerta 5G con tanti Giga e un costo di 5,99 euro al mese: ci sono anche 2 mesi gratis.
150 GB in 5G a 5,99€, con 2 mesi gratis: ecco la promo LycaMobile di agosto 2026
Telecomunicazioni 5g
Scegliendo LycaMobile è possibile accedere a un'offerta 5G con tanti Giga e un costo di 5,99 euro al mese: ci sono anche 2 mesi gratis.
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Per una tariffa con tanti Giga in 5G e minuti illimitati a prezzo contenuto è possibile puntare su LycaMobile e sulla promo 5G Portin 599, disponibile con portabilità del numero da qualsiasi operatore.  L’offerta costa 5,99 euro al mese e include 150 GB in 5G Full Speed (l’operatore usa ora la rete TIM). Per tutti i nuovi clienti ci sono 2 mesi di rinnovo gratis.

Non ci sono costi di attivazione: la spesa iniziale è di 5,99 euro. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di LycaMobile, qui di sotto. L’attivazione può avvenire anche tramite eSIM. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di LycaMobile

lycamobile

Perché scegliere l’offerta di LycaMobile

Con 5G Portin 599 di LycaMobile è possibile accedere a una tariffa completa che include:

  • minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia
  • 150 GB in 5G Full Speed per navigare in Italia
  • in roaming in UE, UK, Svizzera, Ucraina e Moldavia è possibile sfruttare minuti e SMS illimitati oltre a 9 GB ogni mese, senza alcun costo aggiuntivo
  • servizi accessori inclusi e nessun costo extra

La promozione prevede un canone di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita e con 2 mesi gratis per tutti i nuovi clienti che scelgono LycaMobile.

L’offerta in corso è disponibile richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. Non è possibile attivare questa promo con attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Si tratta di una delle promo più interessanti del momento, che abbinano costi contenuti e vantaggi reali per l’utente, con una spesa minima e un bundle completo.

Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire una breve procedura online, accedendo al sito ufficiale dell’operatore tramite il box qui di sotto.

L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo trmaite il sito LycaMobile.

Attiva qui l’offerta di LycaMobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
11 ago 2026
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