Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre

Le offerte Iliad propongono una lunga serie di opzioni per poter contare su tanti Giga e un prezzo ridotto e fisso per sempre. In questo momento, l’operatore propone soluzioni con prezzi da 7,99 euro al mese che possono rappresentare l’occasione giusta per attivare una nuova tariffa per il proprio smartphone (con portabilità o senza). Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto.

Quale offerta scegliere per passare a Iliad?

Tra le promozioni disponibili con Iliad, in questo momento, troviamo:

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e con 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con al costo di Giga 200 con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con al costo di Giga 250 con minuti e SMS illimitati e con 250 GB in 4G e 5G al costo di 1 1,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con al costo di 1 TOP 30 Mondo con minuti e SMS illimitati e con 300 GB in 4G e 5G oltre che con 30 GB per l’estero (in 110 Paesi in tutto il mondo) al costo di 12,99 euro al mese

Tutte le offerte citate presentano le seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per sempre

contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum

possibilità di attivazione con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare

possibilità di acquisto di un nuovo smartphone a rate

attivazione disponibile anche tramite eSIM

con le offerte da almeno 9,99 euro al mese: sconto sulla fibra ottica che sarà disponibile con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al mese (sempre con prezzo fisso per sempre, mantenendo attiva l’offerta mobile)

Per scegliere e attivare il piano desiderato con Iliad basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata, dopo aver scelto la tariffa giusta da attivare.