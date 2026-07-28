 Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre
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Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre

Con le offerte Iliad di luglio 2026 è possibile accedere a tanti Giga con prezzo fisso per sempre: si parte da 7,99 euro al mese.
Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre
Telecomunicazioni 5g
Con le offerte Iliad di luglio 2026 è possibile accedere a tanti Giga con prezzo fisso per sempre: si parte da 7,99 euro al mese.
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Le offerte Iliad propongono una lunga serie di opzioni per poter contare su tanti Giga e un prezzo ridotto e fisso per sempre. In questo momento, l’operatore propone soluzioni con prezzi da 7,99 euro al mese che possono rappresentare l’occasione giusta per attivare una nuova tariffa per il proprio smartphone (con portabilità o senza). Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Iliad, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Iliad

iliad

Quale offerta scegliere per passare a Iliad?

Tra le promozioni disponibili con Iliad, in questo momento, troviamo:

  • Giga 150 con minuti e SMS illimitati e con 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese
  • Giga 200 con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese
  • Giga 250 con minuti e SMS illimitati e con 250 GB in 4G e 5G al costo di 11,99 euro al mese
  • TOP 30 Mondo con minuti e SMS illimitati e con 300 GB in 4G e 5G oltre che con 30 GB per l’estero (in 110 Paesi in tutto il mondo) al costo di 12,99 euro al mese

Tutte le offerte citate presentano le seguenti caratteristiche:

  • prezzo fisso per sempre
  • contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum
  • possibilità di attivazione con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare
  • possibilità di acquisto di un nuovo smartphone a rate
  • attivazione disponibile anche tramite eSIM
  • con le offerte da almeno 9,99 euro al mese: sconto sulla fibra ottica che sarà disponibile con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al mese (sempre con prezzo fisso per sempre, mantenendo attiva l’offerta mobile)

Per scegliere e attivare il piano desiderato con Iliad basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata, dopo aver scelto la tariffa giusta da attivare.

Accedi qui alle offerte di Iliad

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
28 lug 2026
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