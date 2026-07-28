Viaggia in tutto il mondo connesso a internet con le eSIM Saily a prezzo onesto

Quando sei all’estero il roaming può fare davvero male a causa dei suoi costi elevati. Per questo ti consigliamo una soluzione eccellente per rimanere connesso a internet a prezzo onesto: le eSIM Saily. Si tratta di un’opzione molto pratica ed estremamente comoda per continuare a comunicare e accedere alle funzionalità che richiedono una connessione dati anche quando sei in viaggio. Organizza la tua prossima trasferta scegliendo il piano perfetto.

Valutato come “eccellente” su Trustpilot, questo servizio ti permette di risparmiare sul roaming con piani eSIM flessibili. Quando arrivi ti connetti all’istante e ottieni super vantaggi immediatamente. Inoltre, puoi anche ottenere un numero di telefono statunitense dall’app con abbonamento mensile a soli 0,99 euro al mese se necessario. Insomma, in un attimo hai tutto il necessario per rendere il tuo viaggio all’estero estremamente confortevole e senza rinunce.

Scegli il piano eSIM Saily che fa per te

Ogni eSIM Saily permette di abbinare il piano che meglio si adatta alle tue esigenze di viaggio. Infatti, hai fino a tre soluzioni disponibili in base al tuo prossimo programma.

Scegli Paese se hai una destinazione unica per un giorno o più Afghanistan: Da 4,99 € Africa: Da 13,49 € • 35 paesi Albania: Da 3,49 € Algeria: Da 7,99 € America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi Andorra: Da 3,49 € Anguilla: Da 7,49 € Antigua e Barbuda: Da 7,99 € Antille Olandesi: Da 8,99 € Arabia Saudita: Da 3,99 € Argentina: Da 4,49 € Armenia: Da 7,99 € Aruba: Da 7,49 € Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi Australia: Da 3,49 € Austria: Da 1,99 € Azerbaigian: Da 5,49 € Bahamas: Da 7,99 € Bahrein: Da 4,49 € Bangladesh: Da 3,49 € Barbados: Da 7,99 € Belgio: Da 3,49 € Belize: Da 7,99 € Benin: Da 7,49 € Bermuda: Da 5,99 € Bolivia: Da 6,99 € Bonaire: Da 6,99 € Bosnia ed Erzegovina: Da 4,49 € Botswana: Da 5,99 € Brasile: Da 3,49 € Brunei: Da 11,49 € Bulgaria: Da 1,99 € Burkina Faso: Da 5,49 € Cambogia: Da 5,49 € Camerun: Da 4,49 € Canada: Da 4,49 € Capo Verde: Da 8,99 € Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi Ciad: Da 5,49 € Cile: Da 4,49 € Cina: Da 3,99 € Cipro: Da 3,49 € Colombia: Da 4,49 € Corea del Sud: Da 3,49 € Costa Rica: Da 6,99 € Costa d’Avorio: Da 7,99 € Croazia: Da 3,49 € Curaçao: Da 6,99 € Danimarca: Da 3,49 € Dominica: Da 6,99 € Ecuador: Da 5,49 € Egitto: Da 7,99 € El Salvador: Da 5,49 € Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 € Estonia: Da 3,49 € Europa: Da 4,49 € • 35 paesi Fiji: Da 6,99 € Filippine: Da 3,49 € Finlandia: Da 3,49 € Francia: Da 3,49 € Gabon: Da 5,49 € Gambia: Da 8,99 € Georgia: Da 4,49 € Germania: Da 3,99 € Ghana: Da 5,99 € Giamaica: Da 7,99 € Giappone: Da 3,49 € Gibilterra: Da 3,49 € Giordania: Da 4,49 € Globale: Da 7,99 € • 121 paesi Grecia: Da 3,99 € Grenada: Da 6,99 € Groenlandia: Da 6,99 € Guadalupa: Da 3,49 € Guam: Da 6,99 € Guatemala: Da 5,49 € Guernsey: Da 4,49 € Guinea: Da 6,99 € Guinea-Bissau: Da 5,99 € Guyana: Da 5,99 € Guyana francese: Da 3,49 € Haiti: Da 7,49 € Hawaii: Da 3,49 € Honduras: Da 5,49 € Hong Kong: Da 3,49 € India: Da 3,49 € Indonesia: Da 4,49 € Iraq: Da 3,49 € Irlanda: Da 3,49 € Islanda: Da 3,49 € Isola di Man: Da 3,99 € Isole Cayman: Da 7,99 € Isole Faroe: Da 3,49 € Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 € Isole Turks e Caicos: Da 7,99 € Isole Vergini Americane: Da 3,49 € Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 € Israele: Da 3,49 € Italia: Da 3,49 € Jersey: Da 3,49 € Kazakistan: Da 3,49 € Kenya: Da 6,99 € Kirghizistan: Da 5,99 € Kosovo: Da 5,49 € Kuwait: Da 3,99 € La Riunione: Da 3,49 € Lesotho: Da 7,49 € Lettonia: Da 3,49 € Liberia: Da 4,99 € Liechtenstein: Da 3,49 € Lituania: Da 3,49 € Lussemburgo: Da 3,49 € Macao: Da 3,49 € Macedonia del Nord: Da 6,99 € Madagascar: Da 5,99 € Malawi: Da 6,99 € Malaysia: Da 3,49 € Maldive: Da 13,49 € Mali: Da 5,99 € Malta: Da 3,99 € Marocco: Da 7,99 € Martinica: Da 3,49 € Mauritania: Da 8,99 € Mauritius: Da 6,49 € Mayotte: Da 2,49 € Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi Messico: Da 4,49 € Moldavia: Da 3,99 € Monaco: Da 7,49 € Mongolia: Da 5,49 € Montenegro: Da 3,49 € Montserrat: Da 6,99 € Mozambico: Da 5,99 € Namibia: Da 8,99 € Nauru: Da 6,99 € Nepal: Da 8,99 € Nicaragua: Da 5,49 € Niger: Da 6,99 € Nigeria: Da 6,49 € Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi Norvegia: Da 3,49 € Nuova Zelanda: Da 3,49 € Oman: Da 7,99 € Paesi Bassi: Da 3,49 € Pakistan: Da 3,49 € Panama: Da 6,99 € Papua Nuova Guinea: Da 5,99 € Paraguay: Da 6,49 € Perù: Da 4,49 € Polinesia francese: Da 13,99 € Polonia: Da 3,99 € Porto Rico: Da 3,49 € Portogallo: Da 3,49 € Qatar: Da 4,49 € Regno Unito: Da 3,99 € Repubblica Ceca: Da 1,99 € Repubblica Centrafricana: Da 8,99 € Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 € Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 € Repubblica Dominicana: Da 7,49 € Repubblica del Congo: Da 8,99 € Romania: Da 3,49 € Ruanda: Da 5,99 € Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 € Saint Martin: Da 7,49 € Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 € Saint-Barthélemy: Da 7,49 € Samoa: Da 5,49 € San Marino: Da 4,49 € Santa Lucia: Da 7,99 € Senegal: Da 5,99 € Serbia: Da 3,49 € Seychelles: Da 6,99 € Sierra Leone: Da 8,99 € Singapore: Da 3,49 € Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 € Slovacchia: Da 3,49 € Slovenia: Da 3,99 € Spagna: Da 3,49 € Sri Lanka: Da 3,49 € Stati Uniti: Da 3,49 € Sudafrica: Da 3,49 € Sudan: Da 6,99 € Sudan del Sud: Da 9,49 € Suriname: Da 7,49 € Svezia: Da 3,49 € Svizzera: Da 3,49 € Tagikistan: Da 6,99 € Tailandia: Da 2,49 € Taiwan: Da 3,49 € Tanzania: Da 3,99 € Timor Est: Da 17,99 € Togo: Da 8,49 € Tonga: Da 4,49 € Trinidad e Tobago: Da 7,99 € Tunisia: Da 3,49 € Turchia: Da 3,49 € Ucraina: Da 3,49 € Uganda: Da 5,99 € Ungheria: Da 3,49 € Uruguay: Da 6,99 € Uzbekistan: Da 4,49 € Vanuatu: Da 6,99 € Venezuela: Da 7,49 € Vietnam: Da 3,49 € Zambia: Da 6,99 € Zimbabwe: Da 10,49 € eSwatini: Da 6,99 €

se hai una destinazione unica per un giorno o più Scegli Regione se devi muoverti in più Paesi all’interno della stessa Regione: Africa: Da 13,49 € • 35 paesi America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi Europa: Da 4,49 € • 35 paesi Globale: Da 7,99 € • 121 paesi Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi

se devi muoverti in più Paesi all’interno della stessa Regione: Scegli Ultra se viaggi regolarmente e hai bisogno ogni mese di un piano che ti permetta di rimanere connesso e includa tanti vantaggi. Globale : Da 26,49 € • 121 paesi Accesso alle lounge degli aeroporti: Rilassati nelle lounge dei nostri aeroporti partner. Servizio di fast-track: Salta la fila ai controlli di sicurezza e al check-in. Benefit per volo in ritardo: Ritardo di più di 2 ore? Rilassati nella lounge dell’aeroporto senza bisogno di un pass. Abbonamento ClassPass: Goditi palestre, saloni di bellezza e spa in tutto il mondo. Strumenti avanzati per la sicurezza online: NordVPN, NordPass, NordLocker, Incogni. Assistenza prioritaria: Puoi contare su un supporto rapido e qualificato per ogni tua necessità. Posizione virtuale: Cambia la tua posizione virtuale in pochi secondi. Blocco degli annunci: Sbarazzati degli annunci fastidiosi. Protezione web: Blocca i siti pericolosi e limita i tracker. Ottieni l’8% di cashback in crediti Saily: Ottieni l’8% di rimborso sugli acquisti sotto forma di crediti. Altri vantaggi in arrivo: Seguici per scoprire altri fantastici vantaggi extra per i tuoi viaggi.

se viaggi regolarmente e hai bisogno ogni mese di un piano che ti permetta di rimanere connesso e includa tanti vantaggi.