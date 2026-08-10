Scegli Iliad ad agosto 2026, ecco le offerte da 7,99 euro al mese per sempre

Iliad è un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile e, anche nel mese di agosto 2026, propone diverse offerte da tenere d’occhio con tanti Giga per navigare, la possibiltià di ottenere lo sconto sulla fibra e, soprattutto, un prezzo fisso per sempre, senza alcuna sorprese. Le promo del mese partono da 7,99 euro al mese e sono attivabili tramite il sito ufficiale di Iliad, accessibile dal box qui di sotto. Le tariffe sono disponibili anche richiedendo una eSIM.

Le offerte Iliad da attivare ad agosto 2026

Ecco quali sono le migliori offerte Iliad su cui puntare nel corso del mese di agosto 2026:

Giga 150 con minuti e SMS illimitati e con 150 GB in 4G ; il prezzo è di 7,99 euro al mese , fisso per sempre

con minuti e SMS illimitati e con ; il prezzo è di , fisso per sempre Giga 200 con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G; il prezzo è di 9,99 euro al mese , fisso per sempre;

con minuti e SMS illimitati e con il prezzo è di , fisso per sempre; Giga 250 con minuti e SMS illimitati e con 250GB in 4G e 5G; il prezzo è di 11,99 euro al mese , fisso per sempre;

con minuti e SMS illimitati e con il prezzo è di , fisso per sempre; TOP 30 Mondo con minuti e SMS illimitati e con 300 GB in 4G e 5G; sono inclusi 30 GB extra per l’estero (in 110 Paesi in tutto il mondo) il prezzo è di 12,99 euro al mese, fisso per sempre;

Scegliendo una delle offerte da almeno 9,99 euro al mese (e attivando il pagamento automatico) sarà possibile ottenere lo sconto sulla fibra Iliad, attivabile con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al mese.

Da segnalare anche la possibilità di acquistare un nuovo smartphone a rate e di attivare l’offerta desiderata richiedendo una eSIM, invece di una SIM tradizionale.

Per scegliere e attivare la promo preferita basta seguire il link qui di sotto.