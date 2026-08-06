Lyca Mobile, problemi il 6 agosto: aggiornamenti sul down (risolto)

C’è un picco di segnalazioni su Downdetector inviate dai clienti di Lyca Mobile. Non si può parlare di un vero e proprio down esteso, ma vale la pena metterlo sotto la lente di ingrandimento, considerando quanto accaduto la scorsa settimana, durante la migrazione alla rete TIM. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità del caso.

Il down di Lyca Mobile del 6 agosto

Nei giorni scorsi, l’operatore virtuale ha pubblicato un post sul blog ufficiale che spiega come ripristinare la connessione se non funziona. È una guida per Android e iOS (iPhone). Abbiamo inoltre ricevuto direttamente dall’assistenza il seguente messaggio.

La preghiamo di riavviare il dispositivo e seguire i passaggi seguenti: SIM Toolkit → Modalità → Manuale → Nazionale/Italia.

Impostazioni → Rete → Selezione rete → Manuale → Lyca Mobile / TIM.

Si assicuri che LTE/4G/4G+, Dati mobili e Roaming dati siano ATTIVI. APN: data.lycamobile.it Nome utente: lmit

Password: plus Se il problema persiste, la preghiamo di comunicarci il suo numero Lyca Mobile, il modello del telefono, il codice postale e uno screenshot dell’errore.

Aggiornamento (6 agosto 2026, 08:28)

La situazione è in miglioramento. Fortunatamente, non c’è stato un aumento delle segnalazioni nell’ultima ora.

Aggiornamento (6 agosto 2026, 09:39)

Le segnalazioni in merito ai problemi di Lyca Mobile sono fortemente diminuite, quasi azzerate. È dunque stato scongiurato il rischio di un’ennesima giornata nera per i clienti dell’operatore virtuale. La questione può considerarsi chiusa.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.