 Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad
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Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad

Scegli TOP 30 MONDO, l'offerta di Iliad che non solo ti dà 300GB, minuti e SMS illimitati, ma anche 30GB extra da usare in più di 110 Paesi.
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Scegli TOP 30 MONDO, l'offerta di Iliad che non solo ti dà 300GB, minuti e SMS illimitati, ma anche 30GB extra da usare in più di 110 Paesi.
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Con Iliad viaggiare non sarà più un problema di connessione grazie alla nuova offerta TOP 30 MONDO. Infatti, con soli 12,99 euro al mese non solo hai 300GB, minuti e SMS illimitati, ma anche 30GB extra in più di 110 Paesi. Cosa stai aspettando? Attivala subito a questo link, prima che finisca la promozione. Fai tutto online in pochissimi minuti, anche in portabilità. Approfitta subito di questa occasione incredibilmente vantaggiosa.

Attiva TOP 30 MONDO Iliad

Cosa include all’effettivo questo ricco bundle a soli 12,99 euro al mese, per sempre? Vediamo insieme tutti i vantaggi inclusi:

  • 300 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G;
  • Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Unione Europea;
  • +30GB Extra di traffico dati dedicati in roaming in oltre di 110 Paesi, inclusa l’Unione Europea;
  • Minuti illimitati dall’Italia verso l’estero;
  • Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili di Stati Uniti e Canada.

Scegliere Iliad significa entrare in un mondo senza sorprese e senza aumenti. I prezzi sono trasparenti e per sempre. Inoltre, inclusi nell’offerta TOP 30 MONDO hai anche tantissimi altri servizi:

  • Mi richiami;
  • Hotspot;
  • Nessuno scatto alla risposta;
  • Piano tariffario;
  • Controllo credito residuo;
  • Segreteria telefonica;
  • Portabilità del numero;
  • Tecnologia VoLTE.

Iliad è anche Fibra

Con TOP 30 MONDO hai anche la possibilità di attivare la Fibra Ultra Veloce di Iliad a un prezzo vantaggioso. Ottieni ILIADBOX SUPER a soli 29,99 euro al mese, invece di 34,99 euro, per sempre. Grazie a questa offerta ottieni il WiFi più veloce d’Italia secondo le statistiche di Nperf nel 2025. Oltre al router WiFi 7 di ultima generazione, hai anche la saponetta WiFi inclusa per navigare ovunque quando sei in viaggio.

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Scegli offerte che non cambiano nel tempo, senza vincoli e costi nascosti, servizi inclusi gratuiti e un’attivazione semplice e veloce. In pratica, scegli Iliad!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 ago 2026
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