Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali

Scegliere una eSIM Saily oggi conviene di più perché, attivando Giga Illimitati per almeno 15 giorni, ti regala l’accesso alle lounge aeroportuali. Si tratta di una promozione del valore di 34,99 euro! Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Devi solo scegliere la destinazione e attivare il pacchetto GB Illimitati da almeno due settimane o più. In questo modo ricevi subito il regalo promesso.
Grazie a questo piano dati hai 5GB al giorno senza limiti di velocità in oltre 200 Paesi e se li consumi tutti continui a navigare senza limiti fino a 1 Mbps di velocità in download. Cosa stai aspettando? Viaggia senza pensieri ovunque tu voglia. Dì fin da subito addio al costoso roaming. Con Saily il tuo smartphone è sempre connesso a un prezzo davvero conveniente.
Tutte le destinazioni incluse con eSIM Saily Giga Illimitati
Scegli il Paese del tuo prossimo viaggio! Con la eSIM Saily Giga Illimitati hai in regalo l’accesso alle lounge aeroportuali. Ecco tutte le destinazioni incluse nella promozione.
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- America Latina
- Andorra
- Anguilla
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia e Oceania
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bonaire
- Bosnia ed Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Capo Verde
- Caraibi
- Ciad
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Costa d’Avorio
- Croazia
- Curaçao
- Danimarca
- Dominica
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Europa
- Fiji
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibilterra
- Giordania
- Globale
- Grecia
- Grenada
- Groenlandia
- Guadalupa
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Guyana francese
- Haiti
- Hawaii
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Faroe
- Isole Marianne Settentrionali
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Americane
- Isole Vergini Britanniche
- Israele
- Italia
- Jersey
- Kazakistan
- Kenya
- Kirghizistan
- Kosovo
- Kuwait
- La Riunione
- Lesotho
- Lettonia
- Liberia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macao
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- Mali
- Malta
- Marocco
- Martinica
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Medio Oriente e Nord Africa
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Nord America
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Polinesia francese
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos
- Repubblica Democratica del Congo
- Repubblica Dominicana
- Repubblica del Congo
- Romania
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Martin
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint-Barthélemy
- Samoa
- San Marino
- Santa Lucia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (territorio olandese)
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sudafrica
- Sudan
- Sudan del Sud
- Suriname
- Svezia
- Svizzera
- Tagikistan
- Tailandia
- Taiwan
- Tanzania
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Uganda
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
- eSwatini