 Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali
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Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali

Attiva subito Giga Illimitati per 15 giorni o più e la eSIM Saily ti regala l'accesso gratuito alle lounge aeroportuali: approfittane adesso!
Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali
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Attiva subito Giga Illimitati per 15 giorni o più e la eSIM Saily ti regala l'accesso gratuito alle lounge aeroportuali: approfittane adesso!
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Scegliere una eSIM Saily oggi conviene di più perché, attivando Giga Illimitati per almeno 15 giorni, ti regala l’accesso alle lounge aeroportuali. Si tratta di una promozione del valore di 34,99 euro! Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Devi solo scegliere la destinazione e attivare il pacchetto GB Illimitati da almeno due settimane o più. In questo modo ricevi subito il regalo promesso.

Attiva Saily Giga Illimitati

Grazie a questo piano dati hai 5GB al giorno senza limiti di velocità in oltre 200 Paesi e se li consumi tutti continui a navigare senza limiti fino a 1 Mbps di velocità in download. Cosa stai aspettando? Viaggia senza pensieri ovunque tu voglia. Dì fin da subito addio al costoso roaming. Con Saily il tuo smartphone è sempre connesso a un prezzo davvero conveniente.

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Tutte le destinazioni incluse con eSIM Saily Giga Illimitati

Scegli il Paese del tuo prossimo viaggio! Con la eSIM Saily Giga Illimitati hai in regalo l’accesso alle lounge aeroportuali. Ecco tutte le destinazioni incluse nella promozione.

Attiva Saily Giga Illimitati
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  • Africa
  • Albania
  • Algeria
  • America Latina
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Arabia Saudita
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Asia e Oceania
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
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  • Barbados
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Pubblicato il 3 ago 2026

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3 ago 2026
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