Lyca Mobile conferma il passaggio alla rete TIM

I disservizi di ieri (ora risolti) per i clienti Lyca Mobile erano dovuti alla migrazione alla rete TIM, come avevamo ipotizzato. È arrivata la conferma ufficiale, con la ripubblicazione di un post sul blog dell’operatore virtuale, lo stesso che era già stato condiviso nei giorni scorsi e poi rimosso. Ne riportiamo un estratto.

Lyca Mobile utilizza la rete TIM. Questo significa che gli utenti che attivano una SIM Lyca Mobile navigano utilizzando l’infrastruttura mobile TIM, una delle reti più performanti e affidabili in Italia secondo diversi report indipendenti.

Lyca Mobile ha confermato la migrazione a TIM

Dunque, in Italia chi ha una SIM di Lyca Mobile, riceve il segnale dalle antenne TIM. Per quanto riguarda la copertura geografica, si legge che coincide quasi completamente con quella della rete TIM , con supporto al 5G. In condizioni ottimali, la velocità in download può superare i 200 Mbps.

La copertura Lyca Mobile coincide in gran parte con la copertura della rete TIM. Poiché il segnale arriva dalle antenne TIM, la disponibilità della rete è generalmente simile sia nelle grandi città sia in molte aree del territorio italiano.

Va ricordato che in passato l’operatore virtuale si è affidato all’infrastruttura di Fastweb + Vodafone (Vodafone Italia prima della fusione). È un po’ lo stesso passaggio effettuato nei mesi scorsi dai clienti di PosteMobile, mentre quelli di CoopVoce hanno effettuato il percorso inverso.

La vicenda si conclude qui, nonostante da Lyca Mobile non sia giunto alcun annuncio ufficiale. Il post appena ricomparso sul blog ha comunque lo stesso valore. Chiamando il numero dell’assistenza (40322 o 0645212322 da altri operatori), ancora oggi la voce registrata risponde così.