Addio Vodafone Italia, nasce la nuova Fastweb

A partire dal 1 gennaio 2026, Vodafone Italia e Fastweb sono diventate un’unica società. In seguito all’approvazione da parte dei rispettivi consigli di amministrazione è stata completata la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb. Verrà quindi utilizzato solo il nome Fastweb, invece del prevedente Fastweb + Vodafone. Per i clienti non cambia nulla, ad eccezione del titolare del trattamento dei dati personali.

Rimangono i brand Fastweb, Vodafone e ho.

Swisscom (proprietaria di Fastweb) ha annunciato l’acquisizione di Vodafone Italia il 15 marzo 2024. Dopo aver ottenuto tutte le approvazioni necessarie da Presidenza del Consiglio dei Ministri (golden power), Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Commissione federale svizzera della concorrenza, Commissione europea, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società svizzera ha completato la transazione il 31 dicembre 2024.

Dal 1 gennaio 2025 era quindi operativa la società Fastweb + Vodafone. Contestualmente è iniziata la procedura di integrazione. Oggi è stato comunicato che, a partire dal 1 gennaio 2026, Fastweb e Vodafone Italia sono diventate un’unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb.

Nasce così il principale operatore infrastrutturato del Paese con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse, oltre 20.000 siti radiomobili che coprono l’87% della popolazione italiana in 5G e una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 Km, il 57% della quale in tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Sotto il profilo commerciale continueranno a essere utilizzati i brand Fastweb, Vodafone e ho.. Quest’ultimo è ora un marchio di Fastweb, mentre il marchio Vodafone è stato concesso in licenza. L’unica novità di rilievo riguarda il trattamento dei dati personali. Il titolare è ora Fastweb anche per i clienti Vodafone.

Non ci sono variazioni contrattuali. Rimangono in vigore le condizioni economiche attuali. Eventuali modifiche verranno comunicate in modo trasparente. Fastweb rispetterà inoltre consensi e preferenze già comunicati. La società sottolinea che non verranno effettuate chiamate ai clienti relative a cambi di gestore o contratti. Per segnalare telefonate indesiderate si può usare questa pagina.