 Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis
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Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis

Viaggia senza stress grazie a Saily Ultra, il piano dati premium che offre un piano globale illimitato, l'8% di cashback e NordVPN gratis.
Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis
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Viaggia senza stress grazie a Saily Ultra, il piano dati premium che offre un piano globale illimitato, l'8% di cashback e NordVPN gratis.
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Con Saily viaggi in tutto il mondo senza stress. Grazie alle sue eSIM ottieni un piano dati globale illimitato, per raggiungere qualsiasi destinazione senza pensieri e rimanere connesso alla tua vita. Inoltre, hai anche l’8% di cashback in crediti per sconti pazzeschi. Ma non è finita qui. Infatti, incluso hai anche un abbonamento mensile gratuito a NordVPN per restare al sicuro online. Scegli il piano più adatto a te!

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  • Botswana – Da 6,29 US$
  • Brasile – Da 3,59 US$
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  • Burkina Faso – Da 5,66 US$
  • Cambogia – Da 5,39 US$
  • Camerun – Da 4,76 US$
  • Canada – Da 4,76 US$
  • Capo Verde – Da 8,99 US$
  • Caraibi – Da 8,09 US$ • 29 paesi
  • Ciad – Da 5,66 US$
  • Cile – Da 4,49 US$
  • Cina – Da 4,04 US$
  • Cipro – Da 3,59 US$
  • Colombia – Da 4,49 US$
  • Corea del Sud – Da 3,59 US$
  • Costa Rica – Da 7,19 US$
  • Costa d’Avorio – Da 8,09 US$
  • Croazia – Da 3,59 US$
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  • Fiji – Da 7,19 US$
  • Filippine – Da 3,59 US$
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  • Gabon – Da 5,39 US$
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  • Germania – Da 4,04 US$
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  • Globale – Da 8,09 US$ • 121 paesi
  • Grecia – Da 4,04 US$
  • Grenada – Da 7,19 US$
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  • Guam – Da 7,19 US$
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  • Isole Marianne Settentrionali – Da 7,19 US$
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  • Lettonia – Da 3,59 US$
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  • Liechtenstein – Da 3,59 US$
  • Lituania – Da 3,59 US$
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  • Sint Maarten (territorio olandese) – Da 7,19 US$
  • Slovacchia – Da 3,59 US$
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  • Spagna – Da 3,59 US$
  • Sri Lanka – Da 3,59 US$
  • Stati Uniti – Da 3,59 US$
  • Sudafrica – Da 3,59 US$
  • Sudan – Da 7,19 US$
  • Sudan del Sud – Da 9,71 US$
  • Suriname – Da 7,64 US$
  • Svezia – Da 3,59 US$
  • Svizzera – Da 3,59 US$
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  • Uruguay – Da 7,19 US$
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  • Vanuatu – Da 7,19 US$
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  • Vietnam – Da 3,59 US$
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  • Zimbabwe – Da 10,79 US$
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Pubblicato il 14 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 giu 2026
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