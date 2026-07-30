 Lyca Mobile e la migrazione a TIM, il messaggio dell'assistenza
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Lyca Mobile e la migrazione a TIM, il messaggio dell'assistenza

Il messaggio del servizio clienti di Lyca Mobile parla di un aggiornamento in corso per la rete, si tratta della migrazione a quella di TIM.
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Il messaggio del servizio clienti di Lyca Mobile parla di un aggiornamento in corso per la rete, si tratta della migrazione a quella di TIM.
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Nel momento in cui scriviamo questo articolo ci sono molte segnalazioni di problemi con Lyca Mobile. Abbiamo provato a chiamare l’assistenza (40322 oppure 06 45212322 per chi non è cliente) e il risponditore automatico ha riprodotto questo messaggio registrato: sembra confermare le voci a proposito della migrazione alla rete TIM.

Benvenuto al servizio clienti di Lyca Mobile. Stiamo attualmente effettuando un aggiornamento della nostra rete per migliorare la qualità del servizio. Se riscontri problemi di segnale o connettività, ti invitiamo a riavviare il tuo telefono. Se il problema persiste, accedi alle impostazioni di rete del tuo telefono e seleziona l’opzione Rete automatica. Ti ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

Migrazione alla rete TIM per le SIM di Lyca Mobile

L’operatore virtuale dovrà per forza di cose fare chiarezza sulla situazione. Nei giorni scorsi, il blog ufficiale ha pubblicato un post dal titolo A chi si appoggia Lyca Mobile?. La pagina è ancora raggiungibile, ma completamente vuota.

Il post vuoto sul blog ufficiale di Lyca Mobile

Non siamo riusciti a recuperare il contenuto nemmeno cercando tra i salvataggi della Wayback Machine di Internet Archive, ma la redazione del sito MondoMobileWeb ha pubblicato informazioni molto dettagliate in merito, citando la migrazione delle SIM, per una realtà che fino a oggi si è appoggiata all’infrastruttura di Fastweb + Vodafone.

Per i clienti non c’è bisogno di cambiare scheda dentro al telefono, il passaggio da un network all’altro avviene in modo automatico. Nel frattempo, però, si possono inevitabilmente verificare i disservizi che abbiamo citato in apertura. Il consiglio è quello di riavviare il dispositivo o di cercare tra le impostazioni quella che abilita la selezione automatica della rete.

L’operatore virtuale è attivo in altri 18 territori del mondo. Oltre all’Italia, dove è presente dal 2010, ci sono Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina e Uganda.

Fonte: MondoMobileWeb

Pubblicato il 30 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 lug 2026
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