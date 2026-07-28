 WINDTRE down il 28 luglio: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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WINDTRE down il 28 luglio: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Problemi in corso sulla rete WINDTRE, down segnalati anche dagli utenti Very Mobile che utilizzano la stessa infrastruttura dell'operatore.
WINDTRE down il 28 luglio: tutti gli aggiornamenti (risolto)
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Problemi in corso sulla rete WINDTRE, down segnalati anche dagli utenti Very Mobile che utilizzano la stessa infrastruttura dell'operatore.
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Ci sono problemi in corso per la rete WINDTRE, in tanti stanno segnalando il down. Il grafico qui sotto mostra il picco di feedback inviati al portale Downdetector durante l’ultima mezz’ora. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità, per monitorare la situazione in tempo reale, fino alla risoluzione.

Il down della rete WINDTRE del 28 luglio 2026

Problemi con WINDTRE e Very Mobile

Una conseguenza diretta e quasi ovvia è che ci siano segnalazioni anche da parte dei clienti di Very Mobile, considerando che l’infrastruttura è la stessa. Il grafico segue lo stesso andamento.

Aggiornamento (28 luglio 2026, 16:41)

Fortunatamente, pur essendo trascorsi solo pochi minuti dalla pubblicazione di questo articolo, il numero dei feedback inviati a Downdetector sta già diminuendo in modo piuttosto rapido. Potrebbe essere il segnale di un down momentaneo che sta rientrando, causato da un problema improvviso, ma già in fase di risoluzione.

Aggiornamento (28 luglio 2026, 16:45)

Prosegue il trend negativo delle segnalazioni. E questa è una buona notizia. C’è stato un picco intorno alle 16:15 di oggi, martedì 28 luglio, poi poco dopo la flessione.

Aggiornamento (28 luglio 2026, 16:52)

Prendendo in esame l’andamento dei feedback inviati al portale Downdetector e il fatto che le segnalazioni non abbiano ancora raggiunto i social network, possiamo considerare il problema di oggi come archiviato. Pericolo scampato per i clienti dell’operatore. Vale sia per WINDTRE sia per Very Mobile. Non è dato sapere cosa sia andato storto, né quanto sia stato esteso l’impatto.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 28 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 lug 2026
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