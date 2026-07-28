 La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale
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La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale

Elon Musk ha confermato su X che la foto del razzo Starship scattata da un satellite Starlink durante l'ultimo test del razzo è reale.
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Elon Musk ha confermato su X che la foto del razzo Starship scattata da un satellite Starlink durante l'ultimo test del razzo è reale.
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L’immagine di copertina che apre questo articolo è generata dall’intelligenza artificiale ed è utile per capire cosa è accaduto. Quella qui sotto, invece, è reale: un satellite Starlink ha fotografato il razzo Starship durante l’ultimo test condotto da SpaceX nei giorni scorsi. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto e perché non si è trattato di una casualità.

La conferma dell’autenticità è arrivata direttamente da Elon Musk, con un post su X. Per essere precisi, quanto pubblicato è il ritaglio di un fotogramma estratto dal video ripreso da una delle unità appena messe in orbita. Nel filmato qui sotto, al minuto 9:19 c’è la ripresa della sequenza.

Quello partito il 24 luglio dall’impianto Starbase di SpaceX nel Texas è stato il volo numero 13 per il razzo Starship, il secondo per la sua terza versione. L’obiettivo consisteva proprio nel portare lontano dalla Terra, a circa 200 chilometri di quota sopra le nostre teste, un totale di 20 satelliti Starlink di nuova generazione (V3), per una fase di test. Eccoli nell’immagine di seguito. Sono progettati per garantire aumenti significativi di capacità, densità dei dati e generazione di alimentazione, miglioramenti che insieme alla capacità di carico utile di Starship in orbita, consentiranno di scalare la costellazione e offrire un servizio sempre migliore a milioni di clienti in più in tutto il mondo. Dopotutto, c’è da far fronte alla concorrenza di Amazon Leo, con il gruppo di Seattle intenzionato a fare sul serio.

Un satellite V3 di Starlink

Non sono stati destinati a integrarsi nella costellazione esistente, ma all’autodistruzione pianificata dopo solo una ventina di minuti, terminata la raccolta dei dati necessari, durante il rientro nell’atmosfera. Prima di iniziare la caduta, due hanno però fatto in tempo ad attivare le telecamere presenti a bordo e a registrare la scena.

Fonte: Elon Musk, X

Pubblicato il 28 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
28 lug 2026
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