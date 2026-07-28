 Amazon Leo: connettività mobile via satellite nel 2028
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Amazon Leo: connettività mobile via satellite nel 2028

Amazon ha chiesto l'autorizzazione per lanciare 5.105 satelliti della costellazione Leo che offriranno connettività mobile globale dal 2028.
Amazon Leo: connettività mobile via satellite nel 2028
Telecomunicazioni
Amazon ha chiesto l'autorizzazione per lanciare 5.105 satelliti della costellazione Leo che offriranno connettività mobile globale dal 2028.
Amazon
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Amazon ha chiesto alla FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti l’autorizzazione al lancio di 5.105 satelliti della costellazione Leo con funzionalità D2D (Direct-to-Device). L’azienda di Seattle sottoscriverà accordi commerciali con gli operatori telefonici per offrire una connettività mobile globale a partire dal 2028. Inizierà quindi la concorrenza con l’analogo servizio di SpaceX.

Servizio D2D con le frequenze di Globalstar

Amazon non ha rispettato la scadenza iniziale, quindi ha chiesto e ottenuto una deroga dalla FCC. La cadenza dei lanci era aumentata negli ultimi mesi, ma l’esplosione del razzo New Glenn ha comportato un nuovo aggiornamento della roadmap. Il lancio più recente è avvenuto il 2 luglio. La costellazione Leo è ora formata da 396 satelliti.

Il servizio dati a banda larga (Internet) verrà attivato entro fine 2026, ma l’azienda di Seattle vuole offrire una connettività completa (dati e voce). A metà aprile ha acquisito Globalstar, quindi può utilizzare le sue frequenze MSS (Mobile Satellite Services) che consentono la connettività mobile con normali smartphone.

Nella richiesta inviata alla FCC sono presenti tutti i dettagli tecnici relativi ai 5.105 satelliti che forniranno la connettività D2D (Direct-to-Device) a partire dal 2028. Amazon utilizzerà i satelliti Leo (prima e seconda generazione) insieme a quelli di Globalstar (costellazioni HIBLEO e C-3). Negli Stati Uniti verranno sfruttate le frequenze comprese tra 1,6 e 2,4 GHz. Fuori dagli Stati Uniti dovrebbero essere usate altre frequenze in banda L e S, tra cui quelle di Iridium (ma Rocket Lab non sarà d’accordo).

I 5.105 satelliti verranno posizionati tra 510 e 580 Km di altitudine formando cinque “gusci” orbitali. Tre saranno a latitudine media per coprire aree più densamente popolate (inclinazione compresa tra 56,3 e 58,2 gradi), una sarà a latitudine alta (inclinazione di 73 gradi) e una sarà a latitudine quasi polare (inclinazione di 84 gradi).

Amazon ha già sottoscritto accordi con Vodafone, DirecTV, Herotel e la National Broadband Network in Australia. Altri operatori mobile verranno aggiunti nei prossimi mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 28 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale

La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale
Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre

Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre
Viaggia in tutto il mondo connesso a internet con le eSIM Saily a prezzo onesto

Viaggia in tutto il mondo connesso a internet con le eSIM Saily a prezzo onesto
Nuova offerta Iliad, le promo con prezzo fisso per sempre da scegliere a luglio 2026

Nuova offerta Iliad, le promo con prezzo fisso per sempre da scegliere a luglio 2026
La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale

La foto di Starship scattata da un satellite Starlink è reale
Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre

Offerte Iliad di fine luglio 2026, tanti Giga da 7,99 euro al mese per sempre
Viaggia in tutto il mondo connesso a internet con le eSIM Saily a prezzo onesto

Viaggia in tutto il mondo connesso a internet con le eSIM Saily a prezzo onesto
Nuova offerta Iliad, le promo con prezzo fisso per sempre da scegliere a luglio 2026

Nuova offerta Iliad, le promo con prezzo fisso per sempre da scegliere a luglio 2026
Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 lug 2026
Link copiato negli appunti