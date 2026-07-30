 Oltre 200 destinazioni dove rimanere sempre online con le eSIM Saily
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Oltre 200 destinazioni dove rimanere sempre online con le eSIM Saily

Grazie alle eSIM Saily hai oltre 200 destinazioni dove rimanere sempre online e connesso a prezzi decisamente più bassi del roaming.
Oltre 200 destinazioni dove rimanere sempre online con le eSIM Saily
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Grazie alle eSIM Saily hai oltre 200 destinazioni dove rimanere sempre online e connesso a prezzi decisamente più bassi del roaming.
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Grazie alle eSIM Saily hai una soluzione immediata per rimanere online in oltre 200 destinazioni di tutto il mondo. In base al tuo viaggio all’estero puoi contrattare un piano dati conveniente per uno o più giorni e una quantità di giga sufficiente per rimanere connesso con il tuo mondo, il tuo lavoro e con chi ami. Cosa stai aspettando? Scegli subito il piano che fa per te in base alla tua prossima destinazione!

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  • Afghanistan: Da 4,99 €
  • Africa: Da 13,49 € • 35 paesi
  • Albania: Da 3,49 €
  • Algeria: Da 7,99 €
  • America Latina: Da 6,99 € • 12 paesi
  • Andorra: Da 3,49 €
  • Anguilla: Da 7,49 €
  • Antigua e Barbuda: Da 7,99 €
  • Antille Olandesi: Da 8,99 €
  • Arabia Saudita: Da 3,99 €
  • Argentina: Da 4,49 €
  • Armenia: Da 7,99 €
  • Aruba: Da 7,49 €
  • Asia e Oceania: Da 4,49 € • 22 paesi
  • Australia: Da 3,49 €
  • Austria: Da 1,99 €
  • Azerbaigian: Da 5,49 €
  • Bahamas: Da 7,99 €
  • Bahrein: Da 4,49 €
  • Bangladesh: Da 3,49 €
  • Barbados: Da 7,99 €
  • Belgio: Da 3,49 €
  • Belize: Da 7,99 €
  • Benin: Da 7,49 €
  • Bermuda: Da 5,99 €
  • Bolivia: Da 6,99 €
  • Bonaire: Da 6,99 €
  • Bosnia ed Erzegovina: Da 4,49 €
  • Botswana: Da 5,99 €
  • Brasile: Da 3,49 €
  • Brunei: Da 11,49 €
  • Bulgaria: Da 1,99 €
  • Burkina Faso: Da 5,49 €
  • Cambogia: Da 5,49 €
  • Camerun: Da 4,49 €
  • Canada: Da 4,49 €
  • Capo Verde: Da 8,99 €
  • Caraibi: Da 7,99 € • 29 paesi
  • Ciad: Da 5,49 €
  • Cile: Da 4,49 €
  • Cina: Da 3,99 €
  • Cipro: Da 3,49 €
  • Colombia: Da 4,49 €
  • Corea del Sud: Da 3,49 €
  • Costa Rica: Da 6,99 €
  • Costa d’Avorio: Da 7,99 €
  • Croazia: Da 3,49 €
  • Curaçao: Da 6,99 €
  • Danimarca: Da 3,49 €
  • Dominica: Da 6,99 €
  • Ecuador: Da 5,49 €
  • Egitto: Da 7,99 €
  • El Salvador: Da 5,49 €
  • Emirati Arabi Uniti: Da 7,99 €
  • Estonia: Da 3,49 €
  • Europa: Da 4,49 € • 35 paesi
  • Fiji: Da 6,99 €
  • Filippine: Da 3,49 €
  • Finlandia: Da 3,49 €
  • Francia: Da 3,49 €
  • Gabon: Da 5,49 €
  • Gambia: Da 8,99 €
  • Georgia: Da 4,49 €
  • Germania: Da 3,99 €
  • Ghana: Da 5,99 €
  • Giamaica: Da 7,99 €
  • Giappone: Da 3,49 €
  • Gibilterra: Da 3,49 €
  • Giordania: Da 4,49 €
  • Globale: Da 7,99 € • 121 paesi
  • Grecia: Da 3,99 €
  • Grenada: Da 6,99 €
  • Groenlandia: Da 6,99 €
  • Guadalupa: Da 3,49 €
  • Guam: Da 6,99 €
  • Guatemala: Da 5,49 €
  • Guernsey: Da 4,49 €
  • Guinea: Da 6,99 €
  • Guinea-Bissau: Da 5,99 €
  • Guyana: Da 5,99 €
  • Guyana francese: Da 3,49 €
  • Haiti: Da 7,49 €
  • Hawaii: Da 3,49 €
  • Honduras: Da 5,49 €
  • Hong Kong: Da 3,49 €
  • India: Da 3,49 €
  • Indonesia: Da 4,49 €
  • Iraq: Da 3,49 €
  • Irlanda: Da 3,49 €
  • Islanda: Da 3,49 €
  • Isola di Man: Da 3,99 €
  • Isole Cayman: Da 7,99 €
  • Isole Faroe: Da 3,49 €
  • Isole Marianne Settentrionali: Da 6,99 €
  • Isole Turks e Caicos: Da 7,99 €
  • Isole Vergini Americane: Da 3,49 €
  • Isole Vergini Britanniche: Da 7,99 €
  • Israele: Da 3,49 €
  • Italia: Da 3,49 €
  • Jersey: Da 3,49 €
  • Kazakistan: Da 3,49 €
  • Kenya: Da 6,99 €
  • Kirghizistan: Da 5,99 €
  • Kosovo: Da 5,49 €
  • Kuwait: Da 3,99 €
  • La Riunione: Da 3,49 €
  • Lesotho: Da 7,49 €
  • Lettonia: Da 3,49 €
  • Liberia: Da 4,99 €
  • Liechtenstein: Da 3,49 €
  • Lituania: Da 3,49 €
  • Lussemburgo: Da 3,49 €
  • Macao: Da 3,49 €
  • Macedonia del Nord: Da 6,99 €
  • Madagascar: Da 5,99 €
  • Malawi: Da 6,99 €
  • Malaysia: Da 3,49 €
  • Maldive: Da 13,49 €
  • Mali: Da 5,99 €
  • Malta: Da 3,99 €
  • Marocco: Da 7,99 €
  • Martinica: Da 3,49 €
  • Mauritania: Da 8,99 €
  • Mauritius: Da 6,49 €
  • Mayotte: Da 2,49 €
  • Medio Oriente e Nord Africa: Da 8,99 € • 18 paesi
  • Messico: Da 4,49 €
  • Moldavia: Da 3,99 €
  • Monaco: Da 7,49 €
  • Mongolia: Da 5,49 €
  • Montenegro: Da 3,49 €
  • Montserrat: Da 6,99 €
  • Mozambico: Da 5,99 €
  • Namibia: Da 8,99 €
  • Nauru: Da 6,99 €
  • Nepal: Da 8,99 €
  • Nicaragua: Da 5,49 €
  • Niger: Da 6,99 €
  • Nigeria: Da 6,49 €
  • Nord America: Da 5,49 € • 3 paesi
  • Norvegia: Da 3,49 €
  • Nuova Zelanda: Da 3,49 €
  • Oman: Da 7,99 €
  • Paesi Bassi: Da 3,49 €
  • Pakistan: Da 3,49 €
  • Panama: Da 6,99 €
  • Papua Nuova Guinea: Da 5,99 €
  • Paraguay: Da 6,49 €
  • Perù: Da 4,49 €
  • Polinesia francese: Da 13,99 €
  • Polonia: Da 3,99 €
  • Porto Rico: Da 3,49 €
  • Portogallo: Da 3,49 €
  • Qatar: Da 4,49 €
  • Regno Unito: Da 3,99 €
  • Repubblica Ceca: Da 1,99 €
  • Repubblica Centrafricana: Da 8,99 €
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos: Da 4,49 €
  • Repubblica Democratica del Congo: Da 7,99 €
  • Repubblica Dominicana: Da 7,49 €
  • Repubblica del Congo: Da 8,99 €
  • Romania: Da 3,49 €
  • Ruanda: Da 5,99 €
  • Saint Kitts e Nevis: Da 7,99 €
  • Saint Martin: Da 7,49 €
  • Saint Vincent e Grenadine: Da 7,99 €
  • Saint-Barthélemy: Da 7,49 €
  • Samoa: Da 5,49 €
  • San Marino: Da 4,49 €
  • Santa Lucia: Da 7,99 €
  • Senegal: Da 5,99 €
  • Serbia: Da 3,49 €
  • Seychelles: Da 6,99 €
  • Sierra Leone: Da 8,99 €
  • Singapore: Da 3,49 €
  • Sint Maarten (territorio olandese): Da 6,99 €
  • Slovacchia: Da 3,49 €
  • Slovenia: Da 3,99 €
  • Spagna: Da 3,49 €
  • Sri Lanka: Da 3,49 €
  • Stati Uniti: Da 3,49 €
  • Sudafrica: Da 3,49 €
  • Sudan: Da 6,99 €
  • Sudan del Sud: Da 9,49 €
  • Suriname: Da 7,49 €
  • Svezia: Da 3,49 €
  • Svizzera: Da 3,49 €
  • Tagikistan: Da 6,99 €
  • Tailandia: Da 2,49 €
  • Taiwan: Da 3,49 €
  • Tanzania: Da 3,99 €
  • Timor Est: Da 17,99 €
  • Togo: Da 8,49 €
  • Tonga: Da 4,49 €
  • Trinidad e Tobago: Da 7,99 €
  • Tunisia: Da 3,49 €
  • Turchia: Da 3,49 €
  • Ucraina: Da 3,49 €
  • Uganda: Da 5,99 €
  • Ungheria: Da 3,49 €
  • Uruguay: Da 6,99 €
  • Uzbekistan: Da 4,49 €
  • Vanuatu: Da 6,99 €
  • Venezuela: Da 7,49 €
  • Vietnam: Da 3,49 €
  • Zambia: Da 6,99 €
  • Zimbabwe: Da 10,49 €
  • eSwatini: Da 6,99 €

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Pubblicato il 30 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 lug 2026
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