Fastweb + Vodafone per il cambio di nome e genere sui contratti

I clienti di Fastweb + Vodafone ora hanno a disposizione una nuova procedura dedicata e senza costi aggiuntivi per modificare il nome e il genere anagrafico sui contratti sottoscritti. Vale per quelli di rete fissa e delle utenze mobile. Si tratta di un’iniziativa pensata per rispondere alle esigenze di chi sta affrontando un percorso di transizione e ha già ottenuto l’aggiornamento dei propri dati presso le autorità.

Nuova procedura per i clienti Fastweb + Vodafone

La modalità garantisce piena riservatezza, rimuovendo quella che fino a oggi era una barriera amministrativa. Di seguito le parole di Silvia Cassano, Chief People Officer di Fastweb + Vodafone, che sottolinea l’importanza del concetto di inclusione per l’operatore.

L’inclusione si costruisce ogni giorno, con gesti concreti. Accompagnare chi sta vivendo un momento così importante rappresenta, per noi, il modo più autentico di dare sostanza ai nostri valori, mettendo davvero le persone, con le loro unicità, al centro di ogni nostra scelta.

Come funziona? La richiesta può essere presentata direttamente dall’area clienti My Fastweb oppure attraverso il sito ufficiale Vodafone o presso i punti vendita in tutta Italia. Tutto ciò che bisogna fare è compilare un modulo, allegando il documento di identità e il codice fiscale aggiornati. Sarà poi presa in carico da un team dedicato che la verificherà e allineerà i dati nei sistemi interni. Una volta completata, entro un massimo di 30 giorni, l’esito verrà comunicato al cliente.

In arrivo il rebranding con l’addio a Vodafone?

Nei mesi scorsi abbiamo scritto di un possibile addio al marchio Vodafone e di un rebranding per Fastweb, con l’adozione di un nuovo logo. La redazione del sito MondoMobileWeb ha anche pubblicato quelli che sono stati depositati all’inizio dell’anno presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Eccoli. Va sottolineato che fino a oggi non sono arrivati annunci a confermare o smentire l’indiscrezione.