Lyca Mobile down il 30 luglio: tutti gli aggiornamenti

Un numero non indifferente di utenti sta segnalando un down per Lyca Mobile: ci sono problemi con l’operatore virtuale. Qui sotto il grafico con i feedback inviati al portale Downdetector. I primi sono arrivati già all’inizio di questa mattina, facendo poi registrare un picco intorno alle ore 11. Si tratta con tutta probabilità di un intoppo legato alla migrazione alla rete TIM, non ancora annunciata in via ufficiale, ma sulla quale ci sono indizi molto concreti. Aggiorneremo questo articolo appena ci saranno novità.

… in aggiornamento

Problemi con Lyca Mobile, il down del 30 luglio

Le testimonianze fanno riferimento a segnale assente e a linee non funzionanti. Per qualcuno il traffico dati funziona, ma non le chiamate in ingresso e in uscita.

Abbiamo provato a chiamare il numero di assistenza (40322 o 0645212322 da altri operatori) e questo è il messaggio registrato che viene riprodotto in automatico (dopo aver premuto 1 per l’italiano).

Benvenuto al servizio clienti di Lyca Mobile. Stiamo attualmente effettuando un aggiornamento della nostra rete per migliorare la qualità del servizio. Se riscontri problemi di segnale o connettività, ti invitiamo a riavviare il tuo telefono. Se il problema persiste, accedi alle impostazioni di rete del tuo telefono e seleziona l’opzione Rete automatica. Ti ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

Il consiglio è dunque quello di provare a fare queste due cose: riavviare il dispositivo e selezionare la modalità Rete automatica tra le impostazioni.

Nei giorni scorsi, il sito MondoMobileWeb ha avuto conferma di una migrazione alla rete TIM in corso (fino a oggi è stato su quella di Fastweb + Vodafone). È dunque altamente probabile che i malfunzionamenti di oggi siano in qualche modo legati a questa attività.

Aggiornamento (30 luglio 2026, 12:16)

L’andamento dei feedback inviati rimane più o meno costante. Ecco la situazione aggiornata, in questo momento.

Aggiornamento (30 luglio 2026, 13:34)

Nessuna novità da segnalare nell’ultima ora e mezza, i feedback inviati a Downdetector proseguono con un ritmo regolare.

Aggiornamento (30 luglio 2026, 14:16)

Purtroppo, la situazione non accenna a migliorare. Anzi, le segnalazioni stanno aumentando. Tre le testimonianze, qualcuno racconta di un avviso ricevuto nei giorni scorsi da Lyca Mobile, con riferimento proprio a un aggiornamento della rete . Questo non fa altro che avvalorare l’ipotesi del passaggio al network di TIM.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.