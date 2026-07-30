Questa è l'opportunità perfetta per creare il tuo sito gratis per un anno

La tua occasione di lanciare il tuo progetto web può essere finalmente resa concreta con IONOS MyWebsite Now Starter, un pacchetto gratuito per un anno che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ti darà tutto quello che serve per la costruzione e la messa online del tuo sito web, con risultati immediati.

Un servizio concepito per i principianti, ma anche per il pubblico più esperto che non ha molto tempo per dedicarsi alla costruzione passo dopo passo del sito web. In soli tre passaggi intuitivi potrai creare un sito web aziendale, un blog personale o un portfolio online: il flusso di lavoro ti richiederà di scegliere un template adatto alla tua idea, aggiungere contenuti multimediali e testuali e infine personalizzare il layout prima della pubblicazione.

A rendere questo processo più intuitivo ci pensa l’intelligenza artificiale, che ti supporterà in ogni fase, da quella creativa a quella di “riempimento” delle pagine fino addirittura alla scrittura di testi già ottimizzati per la SEO.

Il pacchetto include un dominio gratuito per un anno, una casella e-mail da 12GB, uno spazio web da 50GB e funzioni di intelligenza competitiva marketingRadar e lo strumento SiteAnalytics per monitorare le performance in tempo reale e la tua concorrenza.

Perfetto per liberi professionisti o per chi vuole semplicemente dare forma alla propria idea web senza spendere troppo tempo. E soprattutto senza spendere un euro: il pacchetto è gratuito per un anno.