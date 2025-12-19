Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese

Nel 2026 sarà finalmente giunto il momento di dare forma al tuo progetto digitale e con Hostinger Horizons farlo sarà ancora più semplice. Grazie a questa piattaforma, infatti, potrai creare un sito web o un’app web partendo da zero e senza conoscere una riga di codice: un sistema facile, efficace e sicuro che ti costerà in offerta a partire da soli 6,99 euro al mese, con hosting incluso e un’assistenza sempre attiva. Ti spieghiamo come funziona.

Hostinger Horizons si serve di un approccio intuitivo e del supporto dell’intelligenza artificiale. Quello che dovrai fare è descrivere con precisione ciò che vuoi creare per vedere il progetto prendere forma in pochi istanti: avrai però anche la facoltà di partire da uno dei tanti template disponibili. L’AI, comunque, non si limiterà a generare la struttura ma puoi chiederle di modificare testi, design, layout e funzionalità, con un editor visuale che ti darà modo di ottimizzare contenuti e immagini.

La pubblicazione è immediata: con un solo click il tuo sito va online sotto un dominio personalizzato, sfruttando un hosting gratuito e sicuro. Horizons integra inoltre strumenti professionali come Stripe e Supabase, così puoi lanciare prodotti reali e funzionanti senza competenze tecniche per un pacchetto che include quindi tutto ciò che serve per iniziare: hosting, dominio, email aziendale e un ambiente completo per creare, gestire e far crescere il tuo sito. Il tutto alimentato dagli ultimi LLM, che generano codice, testi e design di alta qualità.

A supporto ci sarà anche un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronta ad aiutarti in qualsiasi momento. Così potrai finalmente dare vita al tuo progetto digitale.