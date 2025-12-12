 Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani
Prosegue la promo Cyber Week di Hostinger, che sconta fino all'80% i suoi piani hosting di alta qualità e ricchi di vantaggi, tra cui dominio gratis.
Prosegue la promo Cyber Week di Hostinger, che sconta fino all'80% i suoi piani hosting di alta qualità e ricchi di vantaggi, tra cui dominio gratis.

Porta sul web qualunque tua idea grazie a una promozione che unisce prezzo ultra competitivo, strumenti avanzati e tecnologia AI. Parliamo della promo Cyber Week di Hostinger, che per un periodo limitato offre fino all’80% di sconto su tutti i suoi piani hosting, con dominio gratuito e molto altro incluso. Ecco tutti i dettagli.

Approfitta della Cyber Week Hostinger

Dai vita al tuo progetto online con Hostinger

Hostinger propone tre pacchetti in offerta. Premium è perfetto per iniziare e costa solo 2,49 euro al mese, con uno sconto dell’80%. Chi desidera più strumenti per espandere il proprio progetto può puntare sul piano Business, a 3,29 euro mensili. Per chi gestisce progetti complessi, il piano Cloud Startup garantisce potenza e affidabilità con un prezzo promozionale di 7,49 €/mese.

Ma cosa includono i piani Hostinger? In primis, c’è il website builder integrato attraverso cui è possibile generare un sito professionale in pochi minuti usando l’Intelligenza Artificiale. Il sistema suggerisce template ottimizzati, impagina i contenuti e semplifica la costruzione di ogni pagina. Puoi usarlo anche se non te ne intendi di programmazione.

Hostinger, sconti fino all’80%

Ogni piano Hostinger include SSL illimitati, backup automatici settimanali, CDN gratuita e uptime del 99,9%. In più avrai diritto, in via promozionale, a un dominio gratuito per un anno e tre mesi extra inclusi. Il servizio clienti è attivo 24/7: risponderà in pochi minuti in diverse lingue. Non manca la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

La Cyber Week è una delle occasioni migliori per assicurarsi un hosting di qualità professionale al prezzo più basso dell’anno. Approfitta della promo Hostinger prima che scada: ormai manca pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

12 dic 2025
