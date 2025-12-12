Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani

Porta sul web qualunque tua idea grazie a una promozione che unisce prezzo ultra competitivo, strumenti avanzati e tecnologia AI. Parliamo della promo Cyber Week di Hostinger, che per un periodo limitato offre fino all’80% di sconto su tutti i suoi piani hosting, con dominio gratuito e molto altro incluso. Ecco tutti i dettagli.

Dai vita al tuo progetto online con Hostinger

Hostinger propone tre pacchetti in offerta. Premium è perfetto per iniziare e costa solo 2,49 euro al mese, con uno sconto dell’80%. Chi desidera più strumenti per espandere il proprio progetto può puntare sul piano Business, a 3,29 euro mensili. Per chi gestisce progetti complessi, il piano Cloud Startup garantisce potenza e affidabilità con un prezzo promozionale di 7,49 €/mese.

Ma cosa includono i piani Hostinger? In primis, c’è il website builder integrato attraverso cui è possibile generare un sito professionale in pochi minuti usando l’Intelligenza Artificiale. Il sistema suggerisce template ottimizzati, impagina i contenuti e semplifica la costruzione di ogni pagina. Puoi usarlo anche se non te ne intendi di programmazione.

Ogni piano Hostinger include SSL illimitati, backup automatici settimanali, CDN gratuita e uptime del 99,9%. In più avrai diritto, in via promozionale, a un dominio gratuito per un anno e tre mesi extra inclusi. Il servizio clienti è attivo 24/7: risponderà in pochi minuti in diverse lingue. Non manca la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

La Cyber Week è una delle occasioni migliori per assicurarsi un hosting di qualità professionale al prezzo più basso dell’anno. Approfitta della promo Hostinger prima che scada: ormai manca pochissimo.