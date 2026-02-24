Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno

Aprire un nuovo sito web, lanciare un blog o avviare un e-commerce oggi è più semplice grazie all’offerta IONOS: un website builder ricco di funzionalità basate su Intelligenza Artificiale in promozione GRATIS per un intero anno, che si traduce in ben 216 euro di sconto, con tanto di dominio incluso. Con IONOS, anche chi parte da zero può creare un progetto online in pochissimi minuti e non c’è bisogno di avere alcuna competenza.

Sito online in tempo record con l’Intelligenza Artificiale

Il pacchetto fornito da IONOS è pensato soprattutto per i principianti che vogliono realizzare il proprio progetto (che si tratti di un sito web, un blog oppure un e-commerce) completo di tutto. L’offerta comprende infatti:

Dominio gratuito per il primo anno

per il primo anno Certificato SSL per la sicurezza

per la sicurezza Casella e-mail professionale da 12 GB

Editor visuale semplice e immediato

Ma come fa IONOS a creare il sito web che vuoi? Grazie a un generatore con Intelligenza Artificiale. In pochi secondi puoi ottenere testi, immagini e suggerimenti ottimizzati grazie ai diversi generatori disponibili: il risultato è un sito web dall’aspetto professionale, con contenuti originali e già orientati al posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre, le sezioni sono responsive e si adattano automaticamente al dispositivo.

Grazie all’editor drag&drop, puoi fare tutte le modifiche che preferisci in autonomia. Di fatto, la personalizzazione è ciò che rende il tuo sito web unico: con IONOS puoi modificare forme, palette di colori, font con un solo clic e intervenire su ogni singolo elemento. Per arricchire il tuo sito web, inoltre, avrai a tua disposizione una galleria di oltre 17 mila immagini.

Puoi anche aggiungere un negozio online con diverse opzioni di pagamento e spedizione, per trasformare il tuo sito web in un e-commerce. Tutti i tuoi progetti sono gestibili da un’unica interfaccia. Non manca l’assistenza: potrai contare infatti su un consulente personale per supporto dedicato. Questi sono soltanto i motivi principali che rendono l’offerta IONOS davvero imperdibile: avvia il tuo progetto online senza costi per un intero anno, così da partire fin da subito con tutto il necessario senza costi extra.