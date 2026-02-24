 Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno

IONOS lancia la promo per chi parte da zero ma non vuole investire fin da subito: website builder con strumenti AI senza costi per 12 mesi.
Con l'AI di IONOS crei un sito web in pochi step: provala gratis per un anno
Telecomunicazioni Domini e hosting
IONOS lancia la promo per chi parte da zero ma non vuole investire fin da subito: website builder con strumenti AI senza costi per 12 mesi.

Aprire un nuovo sito web, lanciare un blog o avviare un e-commerce oggi è più semplice grazie all’offerta IONOS: un website builder ricco di funzionalità basate su Intelligenza Artificiale in promozione GRATIS per un intero anno, che si traduce in ben 216 euro di sconto, con tanto di dominio incluso. Con IONOS, anche chi parte da zero può creare un progetto online in pochissimi minuti e non c’è bisogno di avere alcuna competenza.

Scopri l’offerta IONOS e attiva il tuo anno gratis

Sito online in tempo record con l’Intelligenza Artificiale

Il pacchetto fornito da IONOS è pensato soprattutto per i principianti che vogliono realizzare il proprio progetto (che si tratti di un sito web, un blog oppure un e-commerce) completo di tutto. L’offerta comprende infatti:

  • Dominio gratuito per il primo anno
  • Certificato SSL per la sicurezza
  • Casella e-mail professionale da 12 GB
  • Editor visuale semplice e immediato

Ma come fa IONOS a creare il sito web che vuoi? Grazie a un generatore con Intelligenza Artificiale. In pochi secondi puoi ottenere testi, immagini e suggerimenti ottimizzati grazie ai diversi generatori disponibili: il risultato è un sito web dall’aspetto professionale, con contenuti originali e già orientati al posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre, le sezioni sono responsive e si adattano automaticamente al dispositivo.

Grazie all’editor drag&drop, puoi fare tutte le modifiche che preferisci in autonomia. Di fatto, la personalizzazione è ciò che rende il tuo sito web unico: con IONOS puoi modificare forme, palette di colori, font con un solo clic e intervenire su ogni singolo elemento. Per arricchire il tuo sito web, inoltre, avrai a tua disposizione una galleria di oltre 17 mila immagini.

Crea ora il tuo sito web con dominio incluso

Puoi anche aggiungere un negozio online con diverse opzioni di pagamento e spedizione, per trasformare il tuo sito web in un e-commerce. Tutti i tuoi progetti sono gestibili da un’unica interfaccia. Non manca l’assistenza: potrai contare infatti su un consulente personale per supporto dedicato. Questi sono soltanto i motivi principali che rendono l’offerta IONOS davvero imperdibile: avvia il tuo progetto online senza costi per un intero anno, così da partire fin da subito con tutto il necessario senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IONOS: un sito web professionale GRATIS e per sempre alla portata di tutti

IONOS: un sito web professionale GRATIS e per sempre alla portata di tutti
Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese

Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese
Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani

Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani
IONOS e-Commerce: lancia il tuo shop a 1€/mese (Offerta Limitata)

IONOS e-Commerce: lancia il tuo shop a 1€/mese (Offerta Limitata)
IONOS: un sito web professionale GRATIS e per sempre alla portata di tutti

IONOS: un sito web professionale GRATIS e per sempre alla portata di tutti
Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese

Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese
Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani

Hostinger, la Cyber Week continua con sconti fino all'80% su tutti i piani
IONOS e-Commerce: lancia il tuo shop a 1€/mese (Offerta Limitata)

IONOS e-Commerce: lancia il tuo shop a 1€/mese (Offerta Limitata)
Eleonora Busi
Pubblicato il
24 feb 2026
Link copiato negli appunti