1 TB di spazio a 1 euro per il primo mese: è il momento di provare Aruba Cloud

È il momento giusto per scegliere Aruba Cloud e, in particolare, il servizio Smart Storage. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile accedere al piano da 1 TB con un costo di 1 euro per il primo mese, poi 4,60 euro al mese (+IVA) grazie al codice sconto SMART1EURO da aggiungere al momento dell’attivazione, tramite il sito ufficiale di Aruba, qui di sotto. L’offerta non ha vincoli e sarà disponibile fino al prossimo 3 giugno.

Cosa prevede l’offerta di Aruba Cloud

Con Smart Storage è possibile assicurarsi uno spazio di archiviazione che può diventare sia un vero e proprio disco aggiuntivo del proprio computer che un modo per effettuare una copia di backup dei propri dati. Il servizio di Aruba è utile anche per semplificare il trasferimento di documenti, soprattutto in ambito aziendale e, naturalmente, come servizio cloud da utilizzare per accedere ai propri documenti in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

La promozione in corso, con il codice SMART1EURO, rappresenta una valida opportunità per testare e iniziare a usare Smart Storage 1 TB di Aruba, con una spesa che si riduce ad appena 1 euro per un mese di utilizzo, con traffico illimitato per l’accesso allo spazio di archiviazione. Successivamente, il costo sarà di 4,60 euro al mese (oltre IVA) ma non sono previsti vincoli di alcun tipo.

Da segnalare, inoltre, che Aruba propone anche altri piani, con più spazio di storage, in modo da poter scegliere la soluzione più in linea con le proprie necessità. Tra le funzioni troviamo la possibilità di effettuare snapshot, sia manuali che automatici, per eventualmente ripristinare i dati precedenti, e anche l’accesso al cloud con 10 connessioni simultanee.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.