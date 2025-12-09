IONOS e-Commerce: lancia il tuo shop a 1€/mese (Offerta Limitata)

Se per Natale hai deciso di regalarti l’opportunità di lanciare il tuo e-commerce online, con IONOS arriva l’offerta giusta per te. A partire da 1 euro al mese puoi avviare il tuo business online senza rischi economici, con un provider pronto a supportarti in ogni passaggio, con un negozio online in pochi clic grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, strumenti di marketing smart e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in lingua italiana.

Creare il tuo sito e-commerce non è mai stato così semplice: in pochi passaggi puoi affidarti al generatore AI che costruisce automaticamente il tuo store in base alle tue esigenze oppure, se preferisci, puoi scegliere tra centinaia di template già pronti studiati da designer professionisti allo scopo di riflettere al meglio il tuo brand e aiutarti a vendere.

Con l’apertura di un negozio online tramite IONOS avrai accesso a metodi di pagamento facilmente integrabili, così che i tuoi clienti possano acquistare in modo sicuro e veloce. Avrai a disposizione una dashboard intuitiva e una apposita app per smartphone e tablet da cui avere una panoramica chiara di prodotti, ordini e spedizioni, con una logistica semplificata al massimo.

Il pacchetto include inoltre strumenti di marketing professionale come il marketingRadar integrato con cui puoi analizzare la concorrenza e ottimizzare le tue strategie e sfruttare funzioni di vendita su Facebook, Instagram e TikTok per aprirti le porte dei social media, ampliare la tua visibilità e raggiungere nuovi clienti. Inoltre, grazie a Google Ads, Google Shopping e Google Ads Remarketing, puoi promuovere i tuoi prodotti direttamente sui motori di ricerca.

Il piano che parte da 1 euro al mese in offerta è ricchissimo: fino a 5.000 articoli e prodotti digitali da 1 GB ciascuno, dominio incluso per il primo anno, una casella e‑mail da 12 GB, metodi di pagamento e spedizione integrati, strumenti di prenotazione online, SiteAnalytics per monitorare le performance e persino un generatore di testi IA.

Tutto quello, e anche di più, che serve per iniziare e gestire il tuo e-commerce. Attiva il tuo piano adesso e inizia a vendere.