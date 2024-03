Swisscom acquisisce Vodafone Italia: fusione con Fastweb

Le parti avevano confermato la trattativa a fine febbraio. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: Swisscom ha acquisito Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. Gli accordi vincolanti prevedono la fusione con Fastweb, sussidiaria della telco svizzera. A fine gennaio, Vodafone aveva rifiutato un’offerta più alta da parte di Iliad.

Closing nel primo trimestre 2025

Swisscom opera in Italia dal 2007 attraverso Fastweb. L’azienda di telecomunicazioni ha registrato una crescita superiore al 50% negli in termini di clienti e fatturato negli ultimi 10 anni, mentre Vodafone è il secondo operatore italiano dopo TIM. La NewCo che nascerà dalla fusione (non è noto il nome) offrirà una combinazione di infrastrutture fisse e mobili di elevata qualità, dando vita ad un operatore in grado di generare importanti benefici per consumatori e imprese.

Le economie di scala, la struttura dei costi più efficiente e le significative sinergie consentiranno alla NewCo di generare un elevato valore per tutti gli stakeholder, di sostenere gli investimenti e di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi, migliorando le prestazioni e l’esperienza per i clienti in tutti i segmenti di mercato.

Swisscom promette per i clienti residenziali una migliore connettività a banda larga grazie alla combinazione delle reti fissa di Fastweb e mobile (FWA e 5G) di Vodafone, mentre le aziende potranno accedere a numerosi servizi (cloud, cybersecurity e altri). La NewCo contribuirà a colmare il digital divide e ad accelerare la trasformazione digitale del Paese.

La chiusura della transazione è prevista nel primo trimestre 2025. È necessario prima ricevere il via libera dalle autorità antitrust. Se l’acquisizione non verrà completata, Vodafone pagherà a Swisscom una penale di 150 milioni di euro. La NewCo potrà utilizzare il marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing.