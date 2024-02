Vodafone Italia presto nelle mani di Swisscom?

È noto ormai da tempo che la telco britannica sia alla ricerca di un partner (o di un acquirente) per consolidare il business di Vodafone Italia nel nostro paese. Oggi emerge che potrebbe averlo trovato nell’elvetica Swisscom che, lo ricordiamo, da noi già controlla Fastweb ormai da qualche anno. Un comunicato stampa appena giunto in redazione e che riportiamo di seguito conferma la trattativa in corso per una potenziale vendita.

Confermata a trattativa Vodafone Italia-Swisscom

La dichiarazione ufficiale fa riferimento a un dialogo intavolato tra le parti e ad alcuni termini economici dell’accordo, sottolineando però come non si sia ancora giunti alla stretta di mano. Vediamo quali sono i dettagli contenuti nel messaggio.

Vodafone Group Plc prende atto delle recenti speculazioni dei media e conferma di essere in trattative esclusive con Swisscom AG per una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom, per un corrispettivo in cash.

L’eventuale acquisizione è valutata, da punto di vista economico, in 8 miliardi di euro.

A condizione che sia definito un accordo contrattuale vincolante per la transazione, le parti hanno concordato che Swisscom acquisirebbe Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro su base cash e debt free e soggetta ai consueti adeguamenti al momenti della chiusura della transazione.

Nel comunicato si fa riferimento ad altre discussioni intrattenute in passato. Tra queste ricordiamo la proposta di fusione con iliad, rifiutata per due volte, nonostante un enterprise value allora valutato oltre 10,4 miliardi di euro.

Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone.

Il gruppo britannico ha dunque confermato la trattativa in corso con la telco elvetica, ribadendo però nell’ultima parte del comunicato diramato alla stampa come non si sia ancora giunti alla firma dell’accordo. Nessun dettaglio è trapelato in merito alle tempistiche per un eventuale annuncio.

Non c’è alcuna certezza che venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno.

Vodafone Italia e Fastweb insieme?

Swisscom è la principale società di telecomunicazioni della Svizzera. Ha sede a Ittigen, nel Canton Berna, è membro di ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e da alcuni anni già opera in Italia attraverso l’affiliata Fastweb.

Inevitabilmente, si ipotizza una fusione tra i due operatori e le rispettive offerte rivolte all’utenza. Poiché abbiamo citato la trattativa non andata a buon fine con iliad, ricordiamo che, a inizio gennaio, quest’ultima ha dato vita con WINDTRE alla joint venture Zefiro Net che mira a offrire servizi di telefonia nelle aree meno densamente popolate del territorio.