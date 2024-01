Vodafone rigetta la proposta di fusione di Iliad

Vodafone ha risposto alla proposta di Iliad e la missiva si conclude formalmente con un “no, grazie”. Iliad, infatti, aveva presentato a Vodafone una nuova offerta di fusione per arrivare ad una NewCo con grandi ambizioni sul mercato italiano, mettendo sul piatto le seguenti condizioni:

Fusione paritetica mediante la costituzione di NewCo detenuta al 50/50;

Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 10,45 miliardi di euro);

iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro (Enterprise Value pari a 4,25 miliardi di euro);

Nessuna call option a favore di iliad.

Vodafone Italia, no alla fusione con Iliad

L’ennesimo rigetto sembra essere a questo punto l’ultima fase di una trattativa destinata a concludersi. Iliad Italia non sembra infatti aprire a possibili nuovi rilanci, spiegando che a questo punto “proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record“. E dettaglia, nello specifico:

oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018;

leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa;

più di 1,0 miliardo di euro di ricavi nel 2023 con un OFCF a livelli di pareggio.

Inevitabilmente il titolo Vodafone apre la giornata in netto calo, esordendo alle contrattazioni di Milano con 2 punti percentuali lasciati sul campo. Vodafone, infatti, rinuncia immediatamente ad oltre 6 miliardi cash. Le voci indicano ora per Vodafone un’alternativa possibilità di consolidamento guardando verso Fastweb, ma ogni discorso in merito appare al momento prematuro.

Una cosa è certa: Iliad correrà da sola, investendo in altro modo il capitale che si voleva immettere in questa operazione. Per Vodafone si è trattata invece di una scelta strategica importante: nonostante l’offerta appetibile, si è preferito scegliere strade di maggior potenzialità, per le quali il mercato attende ora di conoscere i dettagli nel futuro prossimo.