Zefiro Net nasce dall'accordo tra iliad e WINDTRE

Stretta di mano ufficializzata tra iliad e WINDTRE: i due operatori hanno appena reso noto di aver siglato un accordo che porta alla nascita di Zefiro Net. Una joint venture, controllata dalle due realtà, presto attiva nel mercato mobile nostrano, con l’obiettivo di offrire servizi di telefonia nelle aree meno densamente popolate del territorio.

iliad e WINDTRE insieme per Zefiro Net

Al momento sono pochi i dettagli resi noti. Una nota diffusa fa riferimento a un’iniziativa attraverso la quale i due operatori lavorano sinergicamente per accelerare la diffusione delle reti di telefonia mobile, incluse quelle 5G, con rilevanti benefici in termini di disponibilità dei servizi a banda ultralarga . Il focus è dunque anzitutto sul 5G e sulle potenzialità di questi network, per assestare un colpo decisivo alla piaga del divario digitale (digital divide) che ancora affligge una parte non indifferente del paese, dove risiede il 26,8% circa della popolazione italiana.

Tutto ciò che al momento sappiamo è che iliad e WINDTRE condivideranno e gestiranno in modo congiunto le rispettive reti. Inoltre, a Zefiro Net spetterà il compito di lavorare allo sviluppo delle infrastrutture nelle aree interessate.

La joint venture paritetica (il capitale è detenuto al 50% da ciascuno dei soci) è dunque stata ufficializzata con l’annuncio del perfezionamento del closing, a conferma dei rumor circolati fin dalla scorsa primavera. L’operazione ha già ricevuto il via libera da parte delle autorità.

Zefiro, nella mitologia greca, rappresenta la personificazione del vento che soffia da ponente. Figlio di Astreo e di Eros, chiamato Favonio dai romani, è solitamente raffigurato come un giovane alato che regge un mazzo di fiori primaverili.

