Speaker Sony scontato di 50 euro: 12 ore di musica continua, ovunque tu sia

Sony ULT FIELD 1 è destinato a diventare il tuo compagno estivo: uno speaker bluetooth potente, portatile e resistente, adatto a ogni situazione, dai bassi profondi e con fino a 12 ore di autonomia con una sola carica, oggi te lo porti a casa a soli 89,90 euro invece di 139 nella particolare colorazione Forest Grey.

Impermeabile, resistente alla polvere e agli urti: come avrai capito, questo speaker è pensato per seguirti ovunque. Quindi, va bene per una giornata in spiaggia, un’escursione in montagna, ma anche sotto la doccia o per una grigliata all’aperto.

Il suono ti sorprenderà: con la tecnologia ULT POWER SOUND questa piccola cassa sprigiona bassi profondi e coinvolgenti che puoi potenziare ancora di più grazie a un apposito pulsante. L’autonomia, come accennato, arriva fino a 12 ore di musica non stop e, se arriva una chiamata mentre sei connesso al tuo smartphone, puoi rispondere direttamente grazie al microfono integrato.

In buona sostanza: Sony ULT FIELD 1 è la risposta che cercavi per avere uno speaker bluetooth dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie allo sconto odierno su Amazon oggi è tuo a soli 89,90 euro invece di 139.