 Solo 119€ su Amazon per gli Apple AirPods 4 con Audio Spaziale
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Solo 119€ su Amazon per gli Apple AirPods 4 con Audio Spaziale

Oggi ti costano solo 119 euro gli Apple AirPods 4 su Amazon in offerta speciale con Audio Spaziale, Ergonomia e Resistenza a sudore e acqua.
Solo 119€ su Amazon per gli Apple AirPods 4 con Audio Spaziale
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Oggi ti costano solo 119 euro gli Apple AirPods 4 su Amazon in offerta speciale con Audio Spaziale, Ergonomia e Resistenza a sudore e acqua.
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Gli Apple AirPods 4 sono un giusto compromesso tra ecosistema perfettamente integrato e prezzo competitivo. Infatti, oggi li acquisti a soli 119 euro in offerta speciale su Amazon. Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su questi auricolari dalle prestazioni molto interessanti e dal comfort ideale per chi cerca un prodotto che si adatta alle proprie orecchie da indossare molto tempo.

Compra gli AirPods 4

Questi gioiellini sono dotati di Audio Spaziale. Ciò significa che, collegandoli a un tuo dispositivo Apple, potrai goderti un’esperienza audio non solo avvolgente, ma anche immersiva. Il suono arriva da tutte le direzione, simulando la tua presenza in un concerto o all’interno della scena di un film o allo stadio guardando una partita di calcio. Non sarà più lo stesso ascoltare la tua musica preferita, vedere un film o giocare ai videogiochi.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

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Grazie alla custodia di ricarica USB-C sono sempre pronti all’utilizzo perché carichi, offrendo fino a 24 ore di autonomia in totale. Li porti sempre con te e con una sola ricarica assicurano fino a 5 ore di ascolto. Inoltre, sono resistenti ala polvere, al sudore e all’acqua con certificazione IP54. Quindi li puoi portare con te ovunque tu voglia, dal lavoro alla spiaggia. Insomma, sono veramente incredibili e super versatili.

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Compra gli AirPods 4

E se li perdi non preoccuparti. Gli Apple AirPods 4 sono perfettamente compatibili e integrati con Dov’è, l’applicazione che ti permette di rintracciarli. Inoltre, sono anche dotati di un altoparlante integrato che ne semplifica il ritrovamento. Non perdere altro tempo. Ordinali adesso a soli 119 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 mag 2026
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