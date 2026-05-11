Solo 119€ su Amazon per gli Apple AirPods 4 con Audio Spaziale

Gli Apple AirPods 4 sono un giusto compromesso tra ecosistema perfettamente integrato e prezzo competitivo. Infatti, oggi li acquisti a soli 119 euro in offerta speciale su Amazon. Si tratta di un’ottima opportunità per mettere le mani su questi auricolari dalle prestazioni molto interessanti e dal comfort ideale per chi cerca un prodotto che si adatta alle proprie orecchie da indossare molto tempo.

Questi gioiellini sono dotati di Audio Spaziale. Ciò significa che, collegandoli a un tuo dispositivo Apple, potrai goderti un’esperienza audio non solo avvolgente, ma anche immersiva. Il suono arriva da tutte le direzione, simulando la tua presenza in un concerto o all’interno della scena di un film o allo stadio guardando una partita di calcio. Non sarà più lo stesso ascoltare la tua musica preferita, vedere un film o giocare ai videogiochi.

Grazie alla custodia di ricarica USB-C sono sempre pronti all’utilizzo perché carichi, offrendo fino a 24 ore di autonomia in totale. Li porti sempre con te e con una sola ricarica assicurano fino a 5 ore di ascolto. Inoltre, sono resistenti ala polvere, al sudore e all’acqua con certificazione IP54. Quindi li puoi portare con te ovunque tu voglia, dal lavoro alla spiaggia. Insomma, sono veramente incredibili e super versatili.

E se li perdi non preoccuparti. Gli Apple AirPods 4 sono perfettamente compatibili e integrati con Dov’è, l’applicazione che ti permette di rintracciarli. Inoltre, sono anche dotati di un altoparlante integrato che ne semplifica il ritrovamento. Non perdere altro tempo. Ordinali adesso a soli 119 euro su Amazon.