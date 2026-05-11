 Pavimenti splendenti con il robot che aspira e lava Lefant M2 Plus (-67%)
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Pavimenti splendenti con il robot che aspira e lava Lefant M2 Plus (-67%)

Con il robot che aspira e lava Lefant M2 Plus avrai ogni giorno i pavimenti puliti senza fare nulla e ora è in sconto di oltre il 67%.
Pavimenti splendenti con il robot che aspira e lava Lefant M2 Plus (-67%)
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Con il robot che aspira e lava Lefant M2 Plus avrai ogni giorno i pavimenti puliti senza fare nulla e ora è in sconto di oltre il 67%.
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Oggi su Amazon c’è una grandissima promozione per avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti, con tanto di stazione di ricarica e svuotamento automatico, a un prezzaccio. Dunque prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Lefant M2 Plus a soli 169,97 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso del 67% già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore sconto di 30 euro con il coupon per un risparmio totale di oltre 430 euro. È chiaro che a questa cifra non puoi trovare di meglio. E se preferisci puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

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Lefant M2 Plus: rapporto qualità prezzo top

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Plus è il suo punto di forza. Anche perché ha delle ottime caratteristiche come la navigazione precisa LiDAR a 360° con mappatura avanzata delle stanze. Nonché la potente aspirazione da 6000 Pa che gli permette di raccogliere tutto lo sporco senza battere ciglio.

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Oltre a questo è dotato di un serbatoio dell’acqua da 300 ml con 3 livelli regolabili che potrai settare tramite l’app dedicata direttamente col tuo smartphone. In questo modo mentre aspira pulisce il pavimento lasciando tutto brillante. Ha un design estremamente sottile ed è quindi in grado di infilarsi dappertutto. Quando la batteria è scarica ritorna direttamente alla base di ricarica e riprende le pulizie dal punto in cui si era fermato. È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e la stazione di svuotamento automatico ti farà stare tranquilla per 75 giorni consecutivi.

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Approfitta anche tu di questa straordinaria promozione. Vai all’istante su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Lefant M2 Plus a soli 169,97 euro, invece che 599,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 11 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
11 mag 2026
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