Sconto di 230€ solo oggi per il Samsung Galaxy S25 FE da 256GB (Amazon)

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una promozione davvero speciale che ovviamente proprio per questo motivo potrebbe scadere da un momento all’altro. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB a soli 599 euro, invece che 829 euro.

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Samsung Galaxy S25 FE: a questo prezzo è un best buy

Non ci sono assolutamente dubbi, a questa cifra il Samsung Galaxy S25 FE è un best buy assoluto da non farsi scappare. Innanzitutto si presenta con un design estremamente compatto e leggero. Ha un peso di soli 190 grammi, uno spessore di 7,4 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68. Senza contare che ha una generosa display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz.

Il processore che troviamo a bordo è un Exynos 2400 che viene sostenuto da 8 GB di RAM e, in questa versione, da 256 GB di memoria interna. In termini di prestazione quindi siamo un pochino sotto lo Snapdragon ma non così tanto da vederne la differenza nella quotidianità. Lo scomparto grafico è composto da un sensore posteriore principale da 50 MP e da una fotocamera interna da 12 MP. Invece la batteria ha una capacità da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W.

Indubbiamente un ottimo compromesso per chi vuole spendere il giusto. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE da 256 GB a soli 599 euro, invece che 829 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.