 Nuovi chip Snapdragon per smartphone economici
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Nuovi chip Snapdragon per smartphone economici

Snapdragon 6 Gen 5 e 4 Gen 5 sono i nuovi chip annunciati da Qualcomm per smartphone di fascia media/bassa che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.
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Snapdragon 6 Gen 5 e 4 Gen 5 sono i nuovi chip annunciati da Qualcomm per smartphone di fascia media/bassa che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi.
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Qualcomm ha annunciato due nuovi chip che verranno utilizzati negli smartphone in arrivo nei prossimi mesi. Si tratta degli Snapdragon 6 Gen 5 e Snapdragon 4 Gen 5 con CPU octa core, realizzati con tecnologia di processo a 4 nanometri. Entrambi supportano la tecnologia Smooth Motion UI che garantisce un’interazione più fluida con schermo e app.

Snapdragon 6 Gen e 4 Gen 5: specifiche complete

Lo Snapdragon 6 Gen 5 è il chip più potente e avanzato. Integra una CPU Kryo con quattro core Performance a 2,6 GHz e quattro core Efficiency a 2 GHz, una GPU Adreno (frequenza ignota) con supporto OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 e OpenCL 3.0, due ISP (Image Signal Processor) Spectra che supportano fotocamere fino a 200 megapixel e un modem 5G con velocità di download fino a 2,8 GHz.

È inoltre presente un sistema FastConnect Mobile che offre connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0. Altre specifiche sono: GPS, Galileo, NFC, supporto per memorie LPDDR5 (fino a 16 GB), storage UFS 3.1 e schermi con risoluzione full HD+ a 144 Hz. La tecnologia Smooth Motion UI consente di aumentare l’avvio delle app fino al 43% e ridurre lo stuttering dello schermo fino al 25% rispetto alla precedente generazione.

Lo Snapdragon 4 Gen 5 è invece un chip di fascia bassa. Integra una CPU Kryo con due core Performance a 2,4 GHz e sei core Efficiency a 2 GHz, una GPU Adreno (frequenza ignota) con supporto OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 e OpenCL 3.0, due ISP (Image Signal Processor) Spectra che supportano fotocamere fino a 108 megapixel e un modem 5G con velocità di download fino a 2,8 GHz.

Altre specifiche sono: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, supporto per memorie LPDDR4X, storage UFS 3.1 e schermi con risoluzione full HD+ a 144 Hz. La tecnologia Smooth Motion UI consente di aumentare l’avvio delle app fino al 43% e ridurre lo stuttering dello schermo fino al 25% rispetto alla precedente generazione.

Lo Snapdragon 6 Gen 5 verrà usato per gli smartphone di vari produttori, tra cui Honor. Lo Snapdragon 4 Gen 5 troverà posto negli smartphone di OPPO, realme e Redmi (Xiaomi).

Fonte: Qualcomm

Pubblicato il 8 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 mag 2026
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