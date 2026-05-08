 HUAWEI MatePad Pro Max: nuovo tablet con schermo OLED
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HUAWEI MatePad Pro Max: nuovo tablet con schermo OLED

Il nuovo HUAWEI MatePad Pro Max ha uno schermo OLED da 13,2 pollici, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere da 50 e 12 megapixel.
HUAWEI MatePad Pro Max: nuovo tablet con schermo OLED
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Il nuovo HUAWEI MatePad Pro Max ha uno schermo OLED da 13,2 pollici, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere da 50 e 12 megapixel.
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HUAWEI ha annunciato un nuovo tablet di fascia alta con schermo OLED. Il MatePad Pro Max può essere utilizzato per vari compiti, tra cui il disegno con la stilo M_Pencil Pro e la scrittura con la tastiera Glide Keyword. Può quindi sostituire un notebook nelle attività quotidiane. Sarà disponibile anche in Italia nelle prossime settimane.

HUAWEI MatePad Pro Max: specifiche e prezzo

Il MatePad Pro Max ha un telaio unibody in alluminio con spessore di 4,7 millimetri e peso di 499 grammi. Lo schermo Flexible OLED ha una diagonale di 13,2 pollici, risoluzione di 3000×2000 pixel, refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1.600 nits e rivestimento antiriflesso PaperMatte che migliora la leggibilità.

Queste sono le altre specifiche: 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, sei altoparlanti, quattro microfoni, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, porta USB Type-C, bussola, giroscopio, accelerometro, sensori di luce ambientale e Hall, batteria da 9.760 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 40 Watt (il caricabatteria non è presente nella confezione). Non è noto il processore.

HUAWEI MatePad Pro Max

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3, che a differenza delle versioni successive, supporta le app Android. Sui modelli venduti in alcuni paesi (non è nota la disponibilità in Italia) è preinstallata la suite di produttività WPS Office AI che consente la creazione dei contenuti tramite intelligenza artificiale.

Non sono noti i prezzi per il mercato italiano, ma potrebbe essere simili a quelli applicati in altri paesi europei: 1.399 euro (12GB+256GB e cover), 1.499 euro (12GB+512GB e tastiera) e 1.649 euro (16GB+512GB e tastiera).

Pubblicato il 8 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 mag 2026
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