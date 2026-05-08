HUAWEI MatePad Pro Max: nuovo tablet con schermo OLED

HUAWEI ha annunciato un nuovo tablet di fascia alta con schermo OLED. Il MatePad Pro Max può essere utilizzato per vari compiti, tra cui il disegno con la stilo M_Pencil Pro e la scrittura con la tastiera Glide Keyword. Può quindi sostituire un notebook nelle attività quotidiane. Sarà disponibile anche in Italia nelle prossime settimane.

HUAWEI MatePad Pro Max: specifiche e prezzo

Il MatePad Pro Max ha un telaio unibody in alluminio con spessore di 4,7 millimetri e peso di 499 grammi. Lo schermo Flexible OLED ha una diagonale di 13,2 pollici, risoluzione di 3000×2000 pixel, refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1.600 nits e rivestimento antiriflesso PaperMatte che migliora la leggibilità.

Queste sono le altre specifiche: 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamera posteriore da 50 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, sei altoparlanti, quattro microfoni, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, porta USB Type-C, bussola, giroscopio, accelerometro, sensori di luce ambientale e Hall, batteria da 9.760 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e wireless da 40 Watt (il caricabatteria non è presente nella confezione). Non è noto il processore.

Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3, che a differenza delle versioni successive, supporta le app Android. Sui modelli venduti in alcuni paesi (non è nota la disponibilità in Italia) è preinstallata la suite di produttività WPS Office AI che consente la creazione dei contenuti tramite intelligenza artificiale.

Non sono noti i prezzi per il mercato italiano, ma potrebbe essere simili a quelli applicati in altri paesi europei: 1.399 euro (12GB+256GB e cover), 1.499 euro (12GB+512GB e tastiera) e 1.649 euro (16GB+512GB e tastiera).