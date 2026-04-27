Il fitness su Spotify, ora vuole diventare il tuo personal trainer

Affidarsi alla giusta playlist musicale per allenarsi non è certo una novità, ma Spotify ha appena annunciato la volontà di fare all-in sul fitness. Lo ha fatto lanciando un’iniziativa messa in campo in collaborazione con alcuni creatori di contenuti che si occupano di attività fisica e benessere oltre che con produttori di attrezzatura sportiva come Peloton.

Arriva il nuovo hub Fitness di Spotify

All’interno dell’applicazione comparirà il nuovo hub Fitness. La piattaforma racconta di aver così risposto a un’esigenza concreta: quasi il 70% dei suoi abbonati Premium si allena almeno una volta al mese e il servizio ospita già oltre 150 milioni di playlist dedicate all’attività fisica.

Si espande così ulteriormente un raggio d’azione già andato oltre lo streaming della musica con i podcast, gli audiolibri (di recente ha preso il via la vendita di quelli cartacei) e i video. Queste le parole di Roman Wasenmüller, VP e Global Head della divisione Podcasts.

Integrando migliaia di creator e partner come Peloton direttamente nel nostro ecosistema video e audio, stiamo investendo in un futuro in cui Spotify non sarà solo il luogo in cui trascorrere il tempo, ma il punto di partenza per acquisire slancio, migliorare il proprio benessere e ottenere il massimo da ogni giornata.

Il comunicato afferma che Fitness With Spotify è una funzionalità aperta a tutti per quanto riguarda le playlist curate dagli esperti del settore. Invece, in esclusiva con l’abbonamento Premium (inizialmente solo in alcuni paesi), gli utenti con un apparecchio Peloton compatibile avranno accesso alle lezioni prive di qualsiasi pubblicità e specifiche per il raggiungimento di un determinato obiettivo, inizialmente in inglese, spagnolo e tedesco.

La riproduzione dei contenuti può avvenire anche in modalità offline e passando da un dispositivo all’altro, ad esempio cominciando la visione di un video sulla TV per poi passare alla sola componente audio sullo smartphone quando si esce per una corsa.