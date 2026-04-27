Ecco le nuove icone delle app di Google: sfumature ovunque

Sono in arrivo nuove icone per le applicazioni di Google che compongono il pacchetto Workspace. Si tratta di un restyling profondo e in linea con quanto già visto per la G del motore di ricerca, Gemini, Home, Foto e Maps, con un effetto sfumatura a costituire il tratto distintivo del nuovo design.

Nuove icone per le applicazioni di Google

Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto, condivisa dalla redazione del sito 9to5Google, sulla base di quanto riferito da alcune fonti a conoscenza del progetto. Questo nuovo linguaggio visivo ha come obiettivo anche quello di identificare la presenza dell’intelligenza artificiale dentro tutte le app e piattaforme.

Bisognerà farci l’abitudine quando faranno la loro comparsa sui nostri display, ma rispetto alle versioni attuali sembrano effettivamente più riconoscibili nell’immediato. Google ha rinunciato a inserire i quattro colori del suo logo in ogni icona: l’esempio più lampante è quella di Drive, che perderà il rosso. In questo modo potrebbero diventare più facili da individuare dando un rapido sguardo allo schermo. Via anche buona parte degli spigoli, sostituiti da angoli arrotondati.

Vale la pena notare che quella di Documenti rimane verticale, mentre Fogli e Presentazioni cambiano orientamento e si dispongono in orizzontale. Restyling totale per Meet, che diventa una videocamera completamente gialla abbandonando gli altri tre colori (verde, blu e rosso), mentre quella specie di sorriso mostrato da Chat sembra un omaggio al vecchio Hangouts. Gmail adotta la sfumatura, ma senza stravolgimenti, rendendo il rosso il suo colore principale e rimanendo l’unica che li mostra tutti quattro.

Il nuovo design è in linea con i cambiamenti introdotti su Android con l’arrivo della versione 16 del sistema operativo e con l’introduzione del linguaggio Material 3 Expressive. Con l’evento I/O 2026 ormai alle porte (19-20 maggio), potremmo assistere alla presentazione ufficiale già entro le prossime settimane, con il lancio previsto forse per l’autunno con l’arrivo di Android 17.