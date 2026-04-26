OpenAI GPT-5.5 è un altro passo verso la super app

GPT-5.5 è l’ultimo modello sviluppato da OpenAI che gli abbonati Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu e Go possono utilizzare in ChatGPT e Codex. Rispetto al precedente GPT-5.4 sono stati apportati numerosi miglioramenti in diverso attività. Il co-fondatore e Presidente di OpenAI ha dichiarato che si tratta di un ulteriore passo verso la creazione della super app annunciata a fine marzo.

GPT-5.5 più intelligente di GPT-5.4

Il lancio dei nuovi modelli avviene ormai a cadenza mensile. GPT-5.4 è stato annunciato all’inizio di marzo. GPT-5.4-Cyber (specializzato in cybersicurezza e rivale di Claude Mythos) è disponibile da metà aprile. Ora è arrivato GPT-5.5 che alza ulteriormente l’asticella e anticipa il debutto della super app che combina le funzionalità di ChatGPT (chatbot), Codex (agente di programmazione) e Atlas (browser AI).

Durante un incontro con i giornalisti, il co-fondatore e Presidente Greg Brockman ha dichiarato:

Questo modello rappresenta un vero passo avanti verso il tipo di elaborazione che ci aspettiamo in futuro, ma è solo un passo, e prevediamo che ne seguiranno molti altri. È un sistema di elaborazione più veloce e preciso, con un numero inferiore di token rispetto alla versione 5.4. Ciò significa che ci sarà più intelligenza artificiale all’avanguardia a disposizione delle aziende e dei consumatori.

OpenAI sottolinea che GPT-5.5 eccelle nella scrittura e nel debug del codice, nella ricerca online, nell’analisi dei dati, nella creazione di documenti e fogli di calcolo, nell’utilizzo di software e nel passaggio tra diversi strumenti fino al completamento di un’attività.

I miglioramenti rispetto al precedente modello sono principalmente evidenti nella codifica agentica, nell’uso del computer, nel lavoro basato sulla conoscenza e nella ricerca scientifica iniziale. Ciò è stato ottenuto senza compromettere le prestazioni, come avviene solitamente con i modelli più grandi e potenti. GPT-5.5 offre una latenza simile a quella di GPT-5.4, ma possiede un livello di intelligenza molto più elevato e utilizza un numero inferiore di token per completare gli stessi compiti in Codex.

Il nuovo modello viene offerto in tre varianti. GPT‑5.5 è disponibile per gli abbonati Plus, Pro, Business e Enterprise in ChatGPT e Codex. GPT‑5.5 Pro è disponibile per gli abbonati Pro, Business e Enterprise in ChatGPT. GPT‑5.5 Thinking è disponibile per gli abbonati Plus, Pro, Business e Enterprise in ChatGPT.