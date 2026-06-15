Nessuno nella vita reale vorrebbe accanto una persona che approva qualsiasi cosa si dica, annuisce a ogni idea e conferma ogni decisione senza mai sollevare un dubbio. Un amico che non contraddice mai, di solito non è un buon amico, è uno specchio che riflette solo ciò che si vuole vedere. Eppure è esattamente così che si comportano la maggior parte dei chatbot: validano, confermano, incoraggiano, e quasi mai mettono in discussione.

Il fenomeno ha un nome tecnico, adulazione algoritmica, e chiunque usi regolarmente l’intelligenza artificiale lo ha sperimentato sulla propria pelle. Si espone un ragionamento, il chatbot lo definisce un’ottima osservazione . Si propone un’idea, il chatbot la trova molto interessante e ben strutturata . Si chiede un parere critico, il chatbot produce una critica talmente gentile da essere sostanzialmente un complimento travestito. Il risultato è frustrante per chi cerca un confronto onesto, invece di un interlocutore che aiuta a pensare meglio, si ottiene un assistente che tende a confermare ciò che si desidera sentirsi dire.

5 prompt per trasformare l’AI da adulatore a critico onesto

La buona notizia è che il problema si può risolvere, non cambiando strumento, ma cambiando il modo in cui gli si parla. Cinque prompt progettati per situazioni diverse costringono il chatbot ad abbandonare la modalità compiacente e ad assumere ruoli molto più utili: critico, scettico, avvocato del diavolo, revisore imparziale.

1. Lo sparring partner intellettuale

Il primo prompt è quello più versatile, funziona in qualsiasi conversazione lunga in cui si cerca una seconda opinione genuina anziché una conferma automatica.

Prompt da utilizzare: Agisci come un partner di confronto intellettuale. Il tuo obiettivo non è confermare le mie opinioni, ma aiutarmi a migliorarle. Per ogni affermazione rilevante, individua i presupposti impliciti; valuta la solidità del ragionamento; presenta le obiezioni e le interpretazioni alternative più convincenti; evidenzia eventuali errori logici, punti deboli; indica quali dati o evidenze potrebbero confermare, modificare o smentire la conclusione. Non cercare il consenso a tutti i costi. Dai priorità all’accuratezza, alla coerenza e alla ricerca della verità. Quando un’idea è ben fondata, spiega perché. Quando è debole o poco supportata, dillo chiaramente e argomenta la tua valutazione.

La differenza nel tipo di risposte è immediata e a volte spiazzante, il chatbot smette di cercare modi eleganti per dare ragione e inizia a cercare i punti dove il ragionamento scricchiola.

2. Il test di resistenza delle idee

Il secondo prompt è più aggressivo. È pensato per le situazioni in cui si ha una convinzione forte e si vuole verificare se regge a un attacco sistematico.

Prompt da utilizzare: Metti alla prova il mio ragionamento. Supponi che la mia conclusione sia sbagliata e che il tuo compito sia dimostrarlo. Identifica le supposizioni errate, le informazioni mancanti, le falle logiche, le spiegazioni alternative e gli scenari peggiori. Poi dimmi se la mia conclusione sopravvive alla critica.

Chiedere al chatbot di partire dall’ipotesi che si abbia torto è un capovolgimento radicale della dinamica abituale. Invece di costruire supporto attorno alla propria posizione, il modello cerca attivamente di demolirla. Quello che sopravvive a questo trattamento è probabilmente solido. Quello che non sopravvive è meglio scoprirlo in una conversazione con un chatbot che in una riunione con il capo o in una decisione finanziaria sbagliata.

3. Prima la versione migliore, poi le obiezioni

Il terzo prompt è il più equilibrato. Invece di attaccare direttamente l’idea, chiede al chatbot di attraversare due fasi: prima rafforzarla, poi demolire la versione rafforzata.

Prompt da utilizzare: Analizza la mia posizione in due fasi. Fase uno: rafforza il mio argomento presentandone la versione più solida possibile. Fase due: critica la versione rafforzata nel modo più rigoroso possibile. Poi fornisci un giudizio equilibrato che rifletta entrambe le prospettive.

Il valore di questo approccio sta nella sua onestà strutturale. Il chatbot non può accusare la propria idea di essere debole perché l’ha prima resa il più forte possibile. Se i difetti emergono anche nella versione migliore dell’argomento, allora sono difetti reali, non artefatti di una formulazione imprecisa.

4. Misurare l’incertezza

Il quarto prompt affronta un problema diverso, la tendenza dei chatbot a presentare ogni risposta con lo stesso livello di sicurezza, che si tratti di fatti verificati o di supposizioni.

Prompt da utilizzare: Prima di rispondere, stima quanto sei sicuro della tua risposta. Separa fatti, supposizioni, speculazioni e incertezze. Se ti mancano informazioni, dichiaralo esplicitamente invece di riempire i vuoti con ipotesi che suonano plausibili. Metti in discussione le mie supposizioni quando è giustificato.

Il vantaggio di questo approccio è che rende visibile il grado di certezza associato alle risposte, separando ciò che è ben documentato da ciò che è soltanto probabile.

5. Il giudice indipendente

L’ultimo prompt è il più diretto e il meno diplomatico. È pensato per quando si ha bisogno di un verdetto onesto su un’idea, un piano o una decisione.

Prompt da utilizzare: Valuta questa idea con il massimo rigore possibile. Non cercare di incoraggiarmi né di assecondare le mie convinzioni: il tuo obiettivo è migliorare la qualità della decisione. Indica ciò che potrei aver trascurato, le obiezioni che solleverebbe un esperto del settore, i principali fattori di rischio e le ragioni per cui l’idea potrebbe fallire. Esamina sia le prove a favore sia quelle contrarie e concludi con una valutazione complessiva, anche se sfavorevole.

Questo prompt sposta l’incentivo del modello dalla soddisfazione dell’utente alla qualità della valutazione e il risultato è decisamente migliore.

Il comportamento predefinito dei chatbot, da ChatGPT a Claude, è far sentire bene, dare ragione, evitare il conflitto. È un’impostazione comprensibile dal punto di vista commerciale, ma disastrosa dal punto di vista intellettuale. Un’AI che dà sempre ragione non è d’aiuto.

Questi prompt spezzano quel circolo vizioso, l’AI smette di chiedersi come compiacere e inizia a chiedersi come migliorare le proprie idee.