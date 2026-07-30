Trasforma qualsiasi luogo su Google Earth con Nano Banana

L’intelligenza artificiale di Nano Banana arriva oggi su Google Earth, per rispondere a una semplice domanda: Ti è mai capitato di guardare un terreno incolto nel tuo quartiere e immaginare un orto comunitario, o di chiederti che aspetto avesse la tua città un secolo fa? . Ora basta un’indicazione testuale per farlo, come apparentemente vale per qualsiasi altra cosa, nell’era dell’AI.

Nano Banana su Google Earth per cambiare il mondo

La piattaforma permette infatti di creare immagini personalizzate partendo dalle fotografie aeree e satellitari e dai modelli 3D presenti sul servizio. Nel video qui sotto, il risultato ottenuto digitando un prompt molto italiano, pensato per fare un salto indietro nella storia, visitando uno dei luoghi simbolo del nostro Paese, prima della catastrofe: Realizza una rappresentazione iperrealistica di come apparivano le rovine di Pompei nel 78 d.C. .

Google afferma che l’integrazione di Nano Banana su Earth è subito disponibile per tutti, attraverso la versione desktop del servizio. Ho fatto un rapido test e ancora non risulta, almeno per il mio account. Probabilmente è in corso una distribuzione graduale. Per verificare, è sufficiente cercare il pulsante “Crea immagine” evidenziato qui sotto.

Il post condiviso sul blog ufficiale di bigG suggerisce cinque casi d’uso da sperimentare per trarre il massimo potenziale da questa novità.

Immaginare com’era un luogo in passato, nel corso della storia; creare un’infografica su un luogo o un monumento da sovrapporre alla mappa; dare vita a piani immobiliari con un aspetto evoluto e professionale; visualizzare il risultato di un progetto edilizio prima di iniziarlo concretamente; rimodellare un luogo a seconda dei propri gusti personali.