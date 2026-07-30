Amazon Family: condivisione di Prime con un familiare

L’azienda di Seattle ha annunciato l’arrivo in Italia di Amazon Family. È la funzionalità che permette la condivisione dei vantaggi Prime tra due membri della famiglia. Ci sono però specifici requisiti e alcune limitazioni. Il metodo di pagamento deve essere lo stesso per entrambi gli utenti. Questa novità ufficializza in pratica una modalità di utilizzo del servizio già sfruttata da molti utenti (anche se non appartengono allo stesso nucleo familiare).

Come funziona Amazon Family

Amazon Family consente la condivisione dei vantaggi Prime con un altro adulto del proprio nucleo familiare (persone che hanno lo stesso indirizzo di residenza). Il proprietario dell’account Prime (amministratore) deve scegliere l’opzione dedicata e invitare un altro adulto indicando nome e indirizzo email. Deve anche inserire un metodo di pagamento che verrà usato da entrambi. Chi riceve l’invito ha 14 giorni di tempo per accettare. È possibile eventualmente rimuovere l’altro adulto (che non potrà far parte di una diversa Amazon Family prima di 12 mesi).

Tramite Amazon Family, i clienti Prime possono condividere con un altro adulto del proprio nucleo familiare i seguenti vantaggi:

Consegna rapida e gratuita per gli articoli idonei

Accesso a eventi e offerte Prime esclusivi

Prime Video (con annunci)

Accesso a vantaggi di terze parti, se disponibili

Amazon Music Prime

Amazon Luna

Non è possibile condividere Prime Video senza annunci perché richiede un’iscrizione individuale. Alcune informazioni rimangono private (visibili solo ad un utente): cronologia degli ordini, suggerimenti personalizzati e password o codici monouso.

Quando un membro del nucleo familiare effettua un pagamento vedrà solo alcuni dettagli (le ultime 4 cifre della carta di credito, il nome sulla carta, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione). L’amministratore riceverà una notifica che mostra l’importo totale per qualsiasi acquisto effettuato con il metodo di pagamento condiviso. Ogni membro di Amazon Family può scegliere se effettuare il pagamento di un ordine con il metodo di pagamento condiviso o con il proprio.

Amazon Family non ha nessun costo aggiuntivo. È incluso nell’abbonamento Prime (4,99 euro/mese o 49,90 euro/anno). Da metà aprile è disponibile anche Alexa+.