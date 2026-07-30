 Spotify lancia Running Mode: playlist automatiche per la corsa
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Spotify lancia Running Mode: playlist automatiche per la corsa

La nuova Running Mode di Spotify crea una colonna sonora personalizzata per la corsa, scegliendo musica in base a durata, genere e BPM.
Spotify lancia Running Mode: playlist automatiche per la corsa
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La nuova Running Mode di Spotify crea una colonna sonora personalizzata per la corsa, scegliendo musica in base a durata, genere e BPM.
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Chi ha la passione della corsa sa bene come la giusta playlist possa fare la differenza tra un allenamento mediocre e un’ottima prestazione. Ne è a conoscenza anche Spotify, che proprio per questa categoria di utenti ha appena annunciato la nuova Running Mode. È descritta come una nuova esperienza personalizzata che trasforma le playlist in sessioni di corsa su misura per i tuoi obiettivi, i tuoi gusti musicali e il tuo ritmo.

È arrivata la Running Mode su Spotify

Il segreto è da ricercare, di nuovo, nell’automatismo: l’obiettivo è quello di far risparmiare tempo, facendo ascoltare la musica giusta al momento giusto. La distribuzione della funzionalità ha preso il via solo in alcuni territori (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Svezia), ma è del tutto plausibile che possa arrivare anche negli altri Paesi in futuro. Inoltre, all’inizio è un’esclusiva per gli abbonati Premium su iOS, integrata nel Fitness Hub lanciato nei mesi scorsi, che già include il supporto ad alcuni macchinari Peloton e lezioni video da seguire.

Per iniziare è sufficiente selezionare uno dei 25 preset, personalizzandolo poi in base al tipo di allenamento da affrontare (intervalli, ritmo costante o piramidale), alla sua durata e al genere preferito, indicando anche i battiti per minuto. Poi, un tap su Play dà il via alla riproduzione, creando una sorta di colonna sonora per la sessione.

Che tu ti stia allenando per una gara, che tu stia per fare una corsetta leggera o che tu voglia semplicemente una camminata più motivante, la Running Mode ti aiuta a dedicare meno tempo alla ricerca della musica giusta e più tempo al movimento.

È inclusa poi una sorta di funzione di coaching che fornisce indicazioni audio mirate, sostenendo nello sforzo e offrendo la giusta motivazione per andare avanti, senza interferire con i brani.

Fonte: Spotify

Pubblicato il 30 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 lug 2026
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