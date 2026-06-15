Teams traccerà la posizione in ufficio via Wi-Fi, la funzione controversa

Si arriva in ufficio, il PC si collega al Wi-Fi aziendale “Studio B.” Il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti in “Studio B.” Il capo lo vede, i colleghi pure. Microsoft aveva pianificato questa funzione di check-in automatico all’inizio dell’anno. Dopo le proteste degli utenti, l’ha posticipato.

La cattiva notizia è che arriverà entro fine anno, la buona è che si può disattivare. Ma c’è un “ma”, la propria azienda potrebbe obbligare a tenerla attiva.

Come funziona il tracciamento tramite Wi-Fi su Teams

Microsoft Places e Teams ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite Wi-Fi. Quando un dipendente arriva in ufficio e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Se si lavora da casa e ci si collega al Wi-Fi personale, lo stato mostra semplicemente “Remoto.”

Microsoft dice che la funzione sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato, e permette ai colleghi di sapere che si è in ufficio per coordinare le riunioni in presenza.

Gli admin IT possono attivare la funzione a livello aziendale. Gli utenti possono controllare se abilitarla o meno. Possono anche impostare manualmente la propria posizione, che sovrascrive il check-in automatico.

Perché preoccupa

Il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell’azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Per chi lavora in ambienti che si definiscono “flessibili” o “ibridi,” questo tipo di tracciamento è una forma di sorveglianza.

Microsoft assicura che la funzione non salva dati storici, è solo un indicatore in tempo reale. Non trasmette la posizione quando si è a casa. E si può disattivare. Ma la possibilità di disattivarla non significa molto se l’azienda impone una policy di mantenerla attiva. Ed è esattamente il problema.