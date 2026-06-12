Social media: Meta chiede verifica età per app store

Meta è tornata alla carica con una questione già trattata in diverse occasioni. L’azienda di Menlo Park ha evidenziato che in molti paesi si discute sulle misure da adottare per proteggere i minori online, tra cui il divieto di accesso ai social media. Nessuna di esse prevede tuttavia un modo efficace per la verifica dell’età.

L’età deve essere verificata dagli app store

L’Australia è attualmente l’unico paese che vieta l’accesso ai social media se gli utenti non dimostrano di avere almeno 16 anni. Alcuni governi hanno già annunciato disegni di legge simili a quello australiano. In Europa dovrebbe essere presentata una proposta entro l’estate.

Meta sottolinea che dimostrare l’età su Internet è una sfida complessa. Molti adolescenti non possiedono documenti d’identità. Inoltre richiedere agli utenti di caricare documenti personali per ogni singola app scaricata crea rischi significativi per la privacy. Le piattaforme più piccole o emergenti non dispongono dell’infrastruttura di sicurezza necessaria per proteggere questi dati (Bluesky ha evidenziato anche la mancanza di risorse umane).

L’azienda californiana ribadisce che la verifica dell’età dovrebbe essere effettuata negli app store, quindi una sola volta a livello del dispositivo. Come esempio negativo viene citato proprio la legge australiana. Gli adolescenti aggirano i controlli sull’età e migrano verso app e siti meno sicuri.

Meta ricorda che Apple e Google raccolgono già informazioni sull’età quando i genitori configurano lo smartphone dei figli e dispongono già di sistemi per ottenere l’approvazione dei genitori prima che gli adolescenti possano effettuare acquisti. Questo meccanismo potrebbe essere esteso a tutti i download. Tale approccio è supportato anche da X, Snap, Match Group e Pinterest.

Quella proposta dall’azienda di Menlo Park è sicuramente la soluzione più rapida (a carico di Apple e Google), ma l’informazione sull’età dovrebbe essere inviata a tutti gli sviluppatori, incluso quelli che offrono app senza contenuti inappropriati per i minori.