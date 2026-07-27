Caso Pirlo: Fonbet oscurato in Italia, ma era già previsto

Pensavamo di aver toccato il fondo con l’ennesima mancata qualificazione a un campionato mondiale, la terza di fila, ma in questi giorni abbiamo iniziato a scavare. Prima l’illusione di poter ingaggiare Pep Guardiola o Carlo Ancelotti come nuovo tecnico della nazionale di calcio (citati direttamente da Paolo Maldini in conferenza stampa, in veste di direttore tecnico della FIGC), poi la volontà di ripiegare su Andrea Pirlo, infine l’esplosione del caso Fonbet. Se gli azzurri devono ripartire da qui, ci aspetta un lungo periodo di purgatorio.

Il caso Pirlo e l’oscuramento di Fonbet in Italia

L’ex centrocampista di Milan, Juventus e New York City non diventerà commissario tecnico. A pesare sulla candidatura è il suo ruolo da testimonial (global ambassador dal 2025) del sito di scommesse russo, il più grande del Paese e attivo fin dalla prima metà degli anni ’90.

Per di più, lo stesso portale è finito nella lista nera dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sta per essere oscurato in Italia.

È bene precisare che l’inserimento nella blacklist è antecedente al caso legato alla candidatura a CT della nazionale. Qui sotto un estratto dal PDF che elenca i siti di gioco inibiti . Ci sono anche i domini fonbet.com , fonbet.info e fonbetpoker.com . Il documento è stato aggiornato il 10 luglio 2026, con validità prevista proprio da oggi, 27 luglio 2026. Una curiosa coincidenza.

Provando a raggiungere uno degli indirizzi compare l’avviso di ADM, mediante un redirect automatico a sito-inibito-giochi.adm.gov.it .

Digitandone un altro, invece, si viene rimbalzati a un mirror alternativo ( fonbet001.com ), ancora accessibile senza alcun ostacolo.

Stesso destino anche per Polymarket e Kalshi

L’aggiornamento del documento di ADM che ha previsto l’oscuramento di Fonbet è lo stesso che è intervenuto su Polymarket e Kalshi. Anche in questi casi, nel momento in cui scriviamo questo articolo, entrambi i portali sono ancora online. Restando in tema calcistico, il primo dei due è stato annunciato nel mese di aprile come nuovo main sponsor della Lazio. Nell’amichevole precampionato di ieri compariva ancora sulle maglie della squadra.